ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ СООБЩЕНИИ
Сухум. 31 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров принял постановление о делегировании Госуправлению по транспорту полномочия на подписание заключения соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Южная Осетия о международном автомобильном сообщении.
Утверждены и ставки сборов за предоставление лицензий на виды деятельности, лицензируемые Государственным таможенным комитетом РА.
Кабинет министров дал согласие Администрации Гагрского района на предоставление ООО «ВТА» 0,12 га земли в г. Пицунда для строительства гостиницы, а также ООО «Берег -2016» - 0,09 га земли в г. Гагра для строительства гостиницы.
Магазин №3 в г. Гудаута включили в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утвердили условия его приватизации.
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