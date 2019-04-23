ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ СООБЩЕНИИ

Сухум. 31 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров принял постановление о делегировании Госуправлению по транспорту полномочия на подписание заключения соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Южная Осетия о международном автомобильном сообщении.

Правительство утвердило положения «О лицензировании деятельности по производству электроэнергии» и «О порядке исчисления оклада по занимаемой должности и размера надбавки за выслугу лет должностным лицам таможенных органов РА».

Утверждены и ставки сборов за предоставление лицензий на виды деятельности, лицензируемые Государственным таможенным комитетом РА.

Кабинет министров дал согласие Администрации Гагрского района на предоставление ООО «ВТА» 0,12 га земли в г. Пицунда для строительства гостиницы, а также ООО «Берег -2016» - 0,09 га земли в г. Гагра для строительства гостиницы.

Магазин №3 в г. Гудаута включили в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утвердили условия его приватизации.