АЛЕКСЕЙ ДВИНЯНИН: «ГРАЖДАНЕ АБХАЗИИ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИВАЮТ РОЛЬ «ГОЛУБЫХ КАСОК», ЗАЛОЖИВШИХ ОСНОВУ ДЛЯ МИРНОЙ И СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ . Сегодня в честь 25-летия со дня ввода миротворческих сил КСПМ СНГ в зону грузино-абхазского конфликта в Сухуме состоялся митинг.

«Уважаемые войны-миротворцы, командиры, ветераны. Сегодня вместе с уважаемыми представителями дружественной России мы торжественно отмечаем знаменательную историческую дату — 25-летие со дня ввода миротворческих сил в Абхазию. Это событие стало важной вехой, частью нашей новейшей военно-политической летописи. Наши граждане по достоинству оценивают роль российских «голубых касок» в судьбе нашего независимого государства, установлении прочного мира на нашей многострадальной земле», отметил Зантария.

Историческую роль миротворческой операции отметил в своем выступлении и посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин.

Российский дипломат в частности сказал: «Товарищи военнослужащие, ветераны, граждане и гости Республики Абхазия. В этот жаркий июньский день почти на берегу Черного моря мы собрались по очень важному и знаковому поводу, без которого наверное тяжело было бы представить царящую сегодня на улицах Сухума, Гагры, Пицунды и других городов особую курортно-романтичную атмосферу, так щедро приправленную благоуханием садов и ароматом кофеен, смехом детей и улыбками гостей Абхазии. Ровно 25 лет назад, 21 июня 1994 года на израненную абхазскую землю пришли миротворческие силы СНГ, ставшие стеной между свободной Абхазией и грузинским агрессором. Начало этому положило соглашение о прекращении огня и разъединении сил между сторонами, подписанное 14 мая 1994 г. Сложно представить, какие эмоции испытывали миротворцы, как сжимались их сердца при виде итогов грузинских бесчинств. Жестокость заингурских карателей не могла оставить равнодушными наших ребят.

Тогда, в 1994 году бойцы словно очутились в далеких сороковых годах, когда солдаты Красной армии входили в освобожденные от фашистов города.

Миротворцы всецело прониклись болью и страданиями, выпавшими на долю абхазского народа. Сегодня трудно переоценить значение той операции. Именно с помощью миротворцев Абхазия, еще только отходившая от войны, стала вставать на мирные рельсы. Миротворцы первыми занялись разминированием, восстановлением мостов и переправ, помогали мирным жителям.

Многие бойцы отдали свои жизни ради безопасности в регионе. Память о них будет жить вечно.

Отрадно, что граждане Абхазии по достоинству оценивают роль «голубых касок», заложивших основу для мирной и созидательной жизни, свидетелями которой мы сегодня является. Пусть над Страной души будет всегда мирное небо! Пусть никогда не повторится война! Вечная слава героям – миротворцам!».

Ветеранов и российских военнослужащих поздравили представители Министерства обороны Республики Абхазия, отметив неоценимый вклад миротворческой миссии в Абхазии, на смену которой в 2008 году в Абхазию вошли пограничные войска России.

Участники митинга почтили «минутой молчания» память погибших миротворцев.

Приказом министра обороны РФ за успешное выполнение задач миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта и в ознаменование 25-летия начала миротворческой операции, медалью «Участник миротворческой операции» был награждён генерал-лейтенант Сергей Коробко, полковник Валерий Ратченко, полковник Владимир Шульга, автор памятника воинам миротворцам в Сухуме скульптор Владимир Суровцев

Памятным знаком «Миротворческая миссия в Абхазии и Грузии» были награждены экс-спикер парламента Сократ Джинджолия, полковник Антон Велигор, генерал-майор Закан Нанба, майор Борис Данилов, капитан Магомед Мерзаев, прапорщик Валентина Коргутова, старшина Марат Мамижев, Александр Кислозуб.

За время проведения миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта погибли 117 российских военнослужащих. Всего в миротворческой операции участвовало около 70 тысяч военнослужащих из РФ.