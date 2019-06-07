«ПРИЗНАНИЯ В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВ В АБХАЗИИ НЕ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ», СЧИТАЮТ В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АРУАА»
Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов крайне возмущены прозвучавшими 20 июня 2019 г. с трибуны парламента Грузии высказываниями депутата Акакия Бобохидзе.
«Этот военный преступник публично признался в совершенных им убийствах на территории Республики Абхазия и выразил желание совершать их впредь.
РОО «АРУАА» считает необходимым «предложить руководству Республики Абхазия составить и опубликовать соответствующий список военных преступников, совершавших преступления против человечности и убийства на территории Республики Абхазия, которые должны понести заслуженное наказание».
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