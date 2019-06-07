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Абхазия Информ

«ПРИЗНАНИЯ В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВ В АБХАЗИИ НЕ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ», СЧИТАЮТ В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АРУАА»

Новости Пятница, 21 июня 2019 16:31
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«ПРИЗНАНИЯ В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВ В АБХАЗИИ НЕ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ», СЧИТАЮТ В ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АРУАА»

Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов крайне возмущены прозвучавшими 20 июня 2019 г. с трибуны парламента Грузии высказываниями депутата Акакия Бобохидзе.

«Этот военный преступник публично признался в совершенных им убийствах на территории Республики Абхазия и выразил желание совершать их впредь.

Столь откровенная демонстрация агрессии и ненависти, публично выраженная лицом облечённым властью, представляется нам категорически неприемлемой и заслуживающей всеобщего осуждения. Подобные признания в совершении убийств в Абхазии не могут остаться без последствий. Военные преступники не должны разгуливать на свободе и тем более находится во власти», - отмечается в Заявлении республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 «АРУАА»

РОО «АРУАА» считает необходимым «предложить руководству Республики Абхазия составить и опубликовать соответствующий список военных преступников, совершавших преступления против человечности и убийства на территории Республики Абхазия, которые должны понести заслуженное наказание».

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