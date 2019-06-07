ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Президент отметил очевидную несостоятельность тиражируемого президентом и другими официальными лицами Грузии тезиса об «оккупации Абхазии». Рауль Хаджимба подчеркнул, что Республика Абхазия является независимым государством, которое развивает союзнические отношения с Российской Федерацией на прочной договорно-правовой основе. Отношения между двумя странами строятся с учетом взаимных интересов и на равноправной основе.

Сухум. 24 июня 2019. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности в связи с ситуацией в Грузии. Глава государства отметил неприемлемость прозвучавших в последнее время заявлений властей Грузии относительно Абхазии.

«То, что происходит сегодня в Грузии, это внутриполитическое противостояние, участники которого делают попытки обвинить Россию в сложившейся ситуации. Действующему руководству Грузии и оппозиции следует отказаться от терминов «оккупированные территории» в отношении Абхазии и Южной Осетии и решать свои внутриполитические задачи без попыток вовлечения в них наших независимых государств», - сказал Президент.

Министр иностранных дел Даур Кове проинформировал участников заседания о том, что в ходе предстоящего раунда Международных Женевских дискуссий представители Республики Абхазия поднимут вопрос о прозвучавших с трибуны парламента Грузии оскорбительных репликах грузинского парламентария в адрес народа Абхазии.