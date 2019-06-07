ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА НАЦБАНКУ

1. Пункты 1 и 3 Распоряжения Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2018 года №226 «О предоставлении бюджетного кредита Национальному банку Республики Абхазия» (далее – Распоряжение) изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 51 и пунктом 22 части 1 статьи 90 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия» в целях восстановления ликвидности Национального банка Республики Абхазия (далее – Банка Абхазии) и остатков средств финансовой помощи на счетах Банка Абхазии:

Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Кабинет Министров внес изменения в Распоряжение КМ РА от 28 декабря 2018 года №226 «О предоставлении бюджетного кредита Национальному банку Республики Абхазия».

«1. Министерству финансов Республики Абхазия предоставить бюджетный кредит Национальному банку Республики Абхазия (далее – Банк Абхазии) в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

- восстановление на счетах Банка Абхазии остатков средств финансовой помощи, предоставленной Республике Абхазия из федерального бюджета Российской Федерации, и формирования неснижаемого остатка средств на счетах Банка Абхазии – 373 300 000 (триста семьдесят три миллиона триста тысяч) рублей;

- восстановление ликвидности Банка Абхазии – 126 700 000 (сто двадцать шесть миллионов семьсот тысяч) рублей.

3. Для целей настоящего Распоряжения считать Банк Абхазии представителем Республики Абхазия в правоотношениях, возникающих в связи с заключением и исполнением договора о предоставлении бюджетного кредита и осуществлением межбанковского кредитования в соответствии с настоящим Распоряжением»;

2. Министерству финансов Республики Абхазия заключить дополнительное соглашение (Приложение) с Банком Абхазии».

В связи с внесением изменений в закон о республиканском бюджете на 2019 г., увеличен перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2019 году за счет средств Республиканского бюджета.

Согласно внесенным изменениям запланированная ранее сумма 200 млн рублей, увеличена до 259 млн рублей.

«Это в основном «горящие объекты» и латание дыр», - с сожалением констатировал премьер-министр.

Решением правительства, в соответствии со статьей 9 закона «О разграничении государственной собственности на республиканскую собственность и собственность административно-территориальных образований», Государственной инспекции РА по карантину растений будет передан по акту приема-передачи Администрации Сухумского района здание бывшей лаборатории, расположенное по адресу: Сухумский район, с. Баслата, ул. Чанба, 2-й тупик, д. 28, Лит. «А».

ООО «Идеал» предоставляется право пользования участком недр для добычи розлива подземной питьевой воды в Сухуме сроком на 10 лет. Установлен разовый платеж за право пользования недрами в размере 15% от минимального годового дебита скважин и сбор за выдачу лицензии в размере 10 000 рублей.

Правительство включило полуразрушенное здание общежития бывшего Сухумского рыбокомбината (Сухум, ул. Аргун, 7) в перечень объектов, подлежащих приватизации. Объект будет приватизироваться на конкурсной основе.

Кабмин изъял из состава имущества Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии здание склада готовой продукции (Гулрыпшский район, п. Гулрыпш, Абжуйское шоссе, 219), остаточной стоимостью в 41,925 тыс. рублей и передал на праве оперативного управления Госкомитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. В дальнейшем объект планируется передать арендатору расположенного здесь же государственного овощехранилища.