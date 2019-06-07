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Абхазия Информ

ОМАРУ МИРЦХУЛАВА, ПОХИЩЕННОМУ 17 АПРЕЛЯ 2019 Г, УДАЛОСЬ СБЕЖАТЬ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ

Новости Понедельник, 08 июля 2019 10:45
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ОМАРУ МИРЦХУЛАВА, ПОХИЩЕННОМУ 17 АПРЕЛЯ 2019 Г, УДАЛОСЬ СБЕЖАТЬ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ

 

Сухум. 8 июля 2019 г. Абхазия-Информ. Омару Мирцхулава, похищенному 17 апреля 2019 года, удалось сбежать от удерживавших его преступников.

Как ранее сообщалось, 18 апреля 2019 было года возбуждено уголовное дело по факту похищения Мирцхулава Омара Датиковича по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", "в" части 2 статьи 119 (похищение человека совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья) и части 2 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РА.

6 июля 2019 года ранее похищенному Мирцхулава О.Д. удалось бежать от преступников из места незаконного его удержания.

В этот же день, 6 июля 2019 года, сотрудники СГБ И МВД по подозрению в совершении данного преступления задержали троих граждан Республики Абхазия, данные которых в интересах следствия не разглашаются.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных и процессуальных действий, направленных на доказательство их вины, установление иных участников данного преступления и подробных обстоятельств похищения и последующего насильственного удержания Омара Мирцхулава.

Уголовное дело расследуется Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА.

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