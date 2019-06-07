ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АБХАЗИИ ТРЕБУЮТ ОТ ПАРЛАМЕНТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА

Гражданские организации требуют от Парламента оценки деятельности исполнительной власти в деле обеспечения прав человека, законности и правопорядка и принятия мер, соответствующих серьезности ситуации.

Сухум. 13 июля 2019. Абхазия Информ . В связи с чередой громких преступлений, захлестнувших в последнее время Абхазию, гражданские организации требуют проведения внеочередной сессии Парламента с прямой трансляцией на государственном телевидении для обсуждения сложившейся ситуации, заслушивания отчета МВД, Генеральной Прокуратуры, СГБ, Совета Безопасности и Президента страны о предпринимаемых мерах по обеспечению человеческой безопасности, верховенства права и законности.

В течение 24 часов в Абхазии произошло несколько громких преступлений - убийств и неестественных смертей. Бушуют социальные сети, волнуются обычные люди.

С самого утра прокомментировала события Уполномоченный по правам человека. Но государственные структуры, по долгу службы обязанные обеспечивать безопасность граждан, безмолвствуют.

Количество и характер преступлений в нашей стране свидетельствуют о том, что система безопасности дает серьезные сбои. Если в стране периодически берут людей в заложники с целью выкупа, если в стенах МВД в результате пыток умирают задержанные, если не веря в правосудие, не ограниченные правопорядком люди вершат самосуд, если страну сотрясают скандалы, связанные с разборками тех, кто отвечает за безопасность высших должностных лиц, если в стране практикуется избирательное правосудие, и есть каста преступников, обладающих неприкосновенностью, если в тюрьму сажают закладчиков наркотиков, но не тех, кто организовал их преступную деятельность, если в стране процветает коррупция, то о каком правовом государстве может идти речь?

Мы требуем проведения внеочередной сессии Парламента с прямой трансляцией на государственном телевидении для обсуждения сложившейся ситуации, заслушивания отчета МВД, Генеральной Прокуратуры, СГБ, Совета Безопасности и Президента страны о предпринимаемых мерах по обеспечению человеческой безопасности, верховенства права и законности.

Мы требуем от Парламента оценки деятельности исполнительной власти

в деле обеспечения прав человека, законности и правопорядка и принятия мер, соответствующих серьезности ситуации.