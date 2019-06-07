ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АБХАЗИИ ТРЕБУЮТ ОТ ПАРЛАМЕНТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
Сухум. 13 июля 2019. Абхазия Информ. В связи с чередой громких преступлений, захлестнувших в последнее время Абхазию, гражданские организации требуют проведения внеочередной сессии Парламента с прямой трансляцией на государственном телевидении для обсуждения сложившейся ситуации, заслушивания отчета МВД, Генеральной Прокуратуры, СГБ, Совета Безопасности и Президента страны о предпринимаемых мерах по обеспечению человеческой безопасности, верховенства права и законности.
Гражданские организации требуют от Парламента оценки деятельности исполнительной власти в деле обеспечения прав человека, законности и правопорядка и принятия мер, соответствующих серьезности ситуации.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ
С самого утра прокомментировала события Уполномоченный по правам человека. Но государственные структуры, по долгу службы обязанные обеспечивать безопасность граждан, безмолвствуют.
Количество и характер преступлений в нашей стране свидетельствуют о том, что система безопасности дает серьезные сбои. Если в стране периодически берут людей в заложники с целью выкупа, если в стенах МВД в результате пыток умирают задержанные, если не веря в правосудие, не ограниченные правопорядком люди вершат самосуд, если страну сотрясают скандалы, связанные с разборками тех, кто отвечает за безопасность высших должностных лиц, если в стране практикуется избирательное правосудие, и есть каста преступников, обладающих неприкосновенностью, если в тюрьму сажают закладчиков наркотиков, но не тех, кто организовал их преступную деятельность, если в стране процветает коррупция, то о каком правовом государстве может идти речь?
Мы требуем проведения внеочередной сессии Парламента с прямой трансляцией на государственном телевидении для обсуждения сложившейся ситуации, заслушивания отчета МВД, Генеральной Прокуратуры, СГБ, Совета Безопасности и Президента страны о предпринимаемых мерах по обеспечению человеческой безопасности, верховенства права и законности.
Мы требуем от Парламента оценки деятельности исполнительной власти
в деле обеспечения прав человека, законности и правопорядка и принятия мер, соответствующих серьезности ситуации.
- Центр Гуманитарных Программ
- Национальные Ресурсы
- Сухумский Дом Юношества
- Гражданское действие
- Деловые женщины Абхазии
- Детский Фонд Абхазии
- Ассоциация Инва-Содействие
- Информ агентство «Абхазия-Информ»
- Центр по развитию гражданского общества "Гагра»
- Культурно-благотворительный центр «Мир без насилия» имени Зураба Ачба
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