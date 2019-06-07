СОТРУДНИКИ МВД, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПРЕВЫШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ, ПЕРЕВЕДЕНЫ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении начальника управления уголовного розыска Бадри Джикирба, его заместителя Аслана Чедия, начальника отдела УУР МВД Минаса Одабашьяна и старшего оперуполномоченного этого же Управления Левана Топурия.

Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ . Сухумский городской суд рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении должностных лиц МВД РА. Об этом сообщается на сайте Сухумского городскоо суда

Эти должностные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 3 статьи 288 (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

По версии предварительного следствия, должностные лица МВД РА в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете 303, в здании МВД Республики Абхазия, требуя признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления - похищения Омара Мерцхулава, применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту на 15 суток.

В результате применения физического насилия, Анзору Тарба были причинены множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Предварительное расследование по данному факту начато прокуратурой города Сухум.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было возбуждено органом расследования с согласия заместителя ген прокурора.

Судебные акты в отношении должностных лиц МВД вступают в силу по истечении трёх суток в случае его не обжалования сторонами в Верховный суд Республики Абхазия.

Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Минас Одабашьян и Леван Топурия считаются невиновными, пока их вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.