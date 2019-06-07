 

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДО 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 26 июля 2019 12:56
Оцените материал
(0 голосов)
ДО 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДГОТОВЛЕНЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА АБХАЗИИ

 

Сухум. 26 июля 2019. Абхазия-Информ. До 1 ноября 2019 года в Абхазии будут подготовлены нормативно-правовые актов в области использования воздушного пространства республики, авиации и выполнения мероприятий по обеспечению функционирования международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба. Соответствующее распоряжение правительства принято сегодня, 26 июля.

В целях открытия международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба для выполнения регулярных международных воздушных перевозок и международных полетов воздушных судов, обеспечения прав инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность и вложение инвестиций в международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба, надлежащего нормативно-правового регулирования в области использования воздушного пространства Республики Абхазия и авиации, координации органов государственного управления и организаций для обеспечения функционирования международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба, в соответствии Воздушным кодеком Республики Абхазия от 5 августа 2009 года № 2473-с-IV и иными законодательными актами Республики Абхазия

Государственному управлению Республики Абхазия по транспорту поручено до 1 ноября 2019 года совместно с Минобороны РА и иными центральными органами государственного управления согласно компетенции осуществить подготовку, согласование и внесение в Кабинет Министров Республики Абхазия следующих проектов нормативных правовых актов:

  • «Правила использования воздушного пространства Республики Абхазия»;
  • «Авиационные правила Республики Абхазия»;
  • «Порядок определения и взимания платы за аэронавигационные услуги»;
  • «Перечень должностей авиационного персонала»;
  • проекты иных нормативных правовых актов, подлежащих утверждению Кабинетом Министров Республики Абхазия в соответствии с воздушным законодательством;

Также предстоит утвердить   «Положение о системе организации воздушного движения».  

РУП «Черноморэнерго» совместно с РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба» поручено обеспечить проведение требуемых технических мероприятий с целью поставки для производственных нужд и обеспечения деятельности аэропорта электроэнергии в объеме не менее 3 МВт.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 26 июля 2019 13:06

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СУХУМ" ИМ. ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПОЛУЧИЛ СТАТУС АЭРОПОРТА СОВМЕСТНОГО БАЗИРОВАНИЯ. ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РА АРТУРА АНКВАБА, АСТАМУРА КАКАЛИЯ И АСТАМУРА ОТЫРБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.