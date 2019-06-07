НА 70-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАРОДНЫЙ ПОЭТ АБХАЗИИ РУШБЕЙ СМЫР
Сухум. 29 июля 2019. Абхазия-Информ. На 70-ом году ушел из жизни Народный поэт Абхазии, видный общественный деятель, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени Рушбей Смыр.
Смыр Рушбей Хазаратович родился 13 февраля 1950 года в селе Аацы, Гудаутского района.
Окончил Приморскую среднюю школу. Начал писать стихи еще будучи школьником младших классов.
Тетрадь со стихами юного поэта (тогда ему было около 13 лет) благодаря Артёму Амквабу оказалась у поэта Владимира Анкваба, который поддержал начинания Рушбея. Это определило его дальнейшую творческую судьбу.
В 1972 Р. Смыр поступил на филологический факультет Сухумского Госпединститута, однако из-за обострения болезни глаз на втором курсе ему пришлось оставить учёбу.
В 1970–1975 Р. Смыр работал библиотекарем турбазы «Псырдзха» в Новом Афоне.
В 1985–1987 учился на двухгодичных Высших литературных курсах при Литинституте им. А. М. Горького в Москве.
С 1968 стихи поэта регулярно печатаются в журналах «Алашара», «Аҟәа-Сухум», газете «Аԥсны ҟаԥшь» и др.
В 1973 г. вышел первый сборник стихов поэта «Пляска звезд».
Р. Смыр автор более 12 поэтических сборников, в том числе: «Стрела» (1979), «Мои горы» (Сухуми, 1981), «Кукушки перекликаются» (1988), «Быстрые мои кони» (1990), «Рада гуша» (1994), «Голос» (2005) и др.
На многие стихи Р. Смыра написаны песни.
В начале XX в. проявил себя как прозаик. В 2002 году в первом номере журнала «Алашара» был опубликован его рассказ «Кубча».
Главные темы творчества Р. Смыра - Рродина, народ, человек. Он не мыслит себя без родины – Абхазии, она – источник его песен.
В произведениях Р. Смыра особое место занимают размышления о героической и трагической истории абхазского народа, о махаджирстве.
Р. Смыр принимал активное участие в национально-освободительной борьбе абхазского народа.
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