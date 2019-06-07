НА 70-ОМ ГОДУ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАРОДНЫЙ ПОЭТ АБХАЗИИ РУШБЕЙ СМЫР

Смыр Рушбей Хазаратович родился 13 февраля 1950 года в селе Аацы, Гудаутского района.

Сухум. 29 июля 2019. Абхазия-Информ . На 70-ом году ушел из жизни Народный поэт Абхазии, видный общественный деятель, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени Рушбей Смыр.

Окончил Приморскую среднюю школу. Начал писать стихи еще будучи школьником младших классов.

Тетрадь со стихами юного поэта (тогда ему было около 13 лет) благодаря Артёму Амквабу оказалась у поэта Владимира Анкваба, который поддержал начинания Рушбея. Это определило его дальнейшую творческую судьбу.

В 1972 Р. Смыр поступил на филологический факультет Сухумского Госпединститута, однако из-за обострения болезни глаз на втором курсе ему пришлось оставить учёбу.

В 1970–1975 Р. Смыр работал библиотекарем турбазы «Псырдзха» в Новом Афоне.

В 1985–1987 учился на двухгодичных Высших литературных курсах при Литинституте им. А. М. Горького в Москве.

С 1968 стихи поэта регулярно печатаются в журналах «Алашара», «Аҟәа-Сухум», газете «Аԥсны ҟаԥшь» и др.

В 1973 г. вышел первый сборник стихов поэта «Пляска звезд».

Р. Смыр автор более 12 поэтических сборников, в том числе: «Стрела» (1979), «Мои горы» (Сухуми, 1981), «Кукушки перекликаются» (1988), «Быстрые мои кони» (1990), «Рада гуша» (1994), «Голос» (2005) и др.

На многие стихи Р. Смыра написаны песни.

В начале XX в. проявил себя как прозаик. В 2002 году в первом номере журнала «Алашара» был опубликован его рассказ «Кубча».

Главные темы творчества Р. Смыра - Рродина, народ, человек. Он не мыслит себя без родины – Абхазии, она – источник его песен.

В произведениях Р. Смыра особое место занимают размышления о героической и трагической истории абхазского народа, о махаджирстве.

Р. Смыр принимал активное участие в национально-освободительной борьбе абхазского народа.