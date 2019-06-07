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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИСЛАВОМ СУРКОВЫМ

Новости Среда, 31 июля 2019 19:06
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИСЛАВОМ СУРКОВЫМ

Сухум. 31 июля 2019. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с помощником Президента Российской Федерации Владиславом Сурковым, прибывшим в Республику Абхазия с рабочим визитом.  Глава государства поприветствовал Владислава Суркова:

«Мы рады встретить Вас в Абхазии. Наше сотрудничество с Российской Федерацией развивается достаточно активно. Те объекты, которые входят в нашу Инвестпрограмму, особенно в части школ и детских садов, находятся на завершающих стадиях. Практически к первому сентября их двери откроются. За короткий промежуток времени мы сумели реализовать задачи, которые ставили перед собой, и благодаря финансовой помощи со стороны России эти вопросы интенсивно решаются».

Владислав Сурков поблагодарил Президента за встречу:

«Очень рад, что у Вас есть время встретиться. Мы успели посетить некоторые объекты, которые входили в Инвестиционную программу, такие важные, как школы, которые первого сентября откроются. У нас очень хорошая фаза сотрудничества, все структуры власти настроены Вами на очень конструктивный, профессиональный подход. У нас очень гармоничные отношения между нашими правительствами в экономической сфере. Результаты есть, и они радуют». 

В ходе встречи Рауль Хаджимба и Владислав Сурков обсудили вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 гг., а также параметры Инвестпрограммы на период 2020-2022 гг.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 31 июля 2019 19:11

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