ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕНСИОНЕРОВ АБХАЗИИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
Сухум. 2 августа 2019. Абхазия-Информ. Отдельным категориям пенсионеров перечислили единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, сказала в интервью Sputnik Абхазия начальник Управления пенсий и пособий министерства труда, занятости и соцобеспечения Абхазии Анжела Читанава.
Всего единовременные выплаты получат 5 155 человек, что составит 51 млн 550 тысяч рублей.
По словам заместителя министра труда, занятости и соцобеспечения Наалы Лакоба, такая мера социальной поддержки, как единовременная выплата отдельным категориям пенсионеров, осуществляется впервые по соглашению между двумя странами.
17 июля 2019 года премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель председателя правительства России Виталий Мутко подписали «Решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о распределении части нераспределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году» в объеме 109 млн 332 тыс. рублей для осуществления единовременных выплат отдельным категориям граждан Республики Абхазия и финансирования расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов в текущем году.
51 млн 600 тысяч рублей предусмотрено на осуществление единовременных выплат в текущем году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, членам семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии.
57 млн 732 тыс. рублей было решено направить на финансирование расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов, таких как дополнительное финансирование приобретения и доставки 14 автобусов, пяти единиц специализированной техники для перевозки и компактирования отходов потребления, четырех машин скорой медицинской помощи.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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