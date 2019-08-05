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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ПУТИН РАССЧИТЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ И БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Вторник, 06 августа 2019 21:46
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ВЛАДИМИР ПУТИН РАССЧИТЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ И БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ

 

Сухум. 6 августа 2019. Абхазия-Информ. 6 августа в Сочи состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

Встреча прошла в преддверии 11-й годовщины признания независимости Абхазии и установления дипломатических отношений с республикой.

Приветствуя Рауля Хаджимба Владимир Путин сказал: «Очень рад Вас снова видеть. Мы с Вами договорились об этой встрече раньше с целью посмотреть, как идут наши дела с точки зрения реализации планов развития тех проектов, о которых мы с Вами говорили, прежде всего, это, конечно, планы социального развития; посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время"

Поскольку 25 августа в Абхазии будут проводиться президентские выборы,  Владимир Путин отметил, что очень рассчитывает на то, что «они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации республики, как в стабильном развитии экономической составляющей, также и демократической стабильности».

В свою очередь Рауль Хаджимба поблагодарил Владимира путина Рауль за возможность встретиться и обсудить важные вопросы межгосударственных отношений, работы, которые проводятся по линии Инвестпрограммы и , Инвестиционного агентства.

«Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты, такие как школы и детские дошкольные учреждения.  Идут работы по энергосистеме благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией. Строятся дороги, и немаловажными для нас являются те работы, которые мы с Вами проговаривали по части, касающейся наших оборонных ведомств, правоохранительных структур. Следует отметить и те работы, которые мы прежде проговаривали, это действительно даст Абхазии возможность экономически развиваться, – это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями: морское сообщение, воздушное сообщение".

Хаджимба от имени всего народа Абхазии еще раз поблагодари президента России за то внимание, которое он уделяет Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 06 августа 2019 22:21

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