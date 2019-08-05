ВЛАДИМИР ПУТИН РАССЧИТЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ И БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ

Приветствуя Рауля Хаджимба Владимир Путин сказал: «Очень рад Вас снова видеть. Мы с Вами договорились об этой встрече раньше с целью посмотреть, как идут наши дела с точки зрения реализации планов развития тех проектов, о которых мы с Вами говорили, прежде всего, это, конечно, планы социального развития; посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время"

Поскольку 25 августа в Абхазии будут проводиться президентские выборы, Владимир Путин отметил, что очень рассчитывает на то, что «они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации республики, как в стабильном развитии экономической составляющей, также и демократической стабильности».

В свою очередь Рауль Хаджимба поблагодарил Владимира путина Рауль за возможность встретиться и обсудить важные вопросы межгосударственных отношений, работы, которые проводятся по линии Инвестпрограммы и , Инвестиционного агентства.

«Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты, такие как школы и детские дошкольные учреждения. Идут работы по энергосистеме благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией. Строятся дороги, и немаловажными для нас являются те работы, которые мы с Вами проговаривали по части, касающейся наших оборонных ведомств, правоохранительных структур. Следует отметить и те работы, которые мы прежде проговаривали, это действительно даст Абхазии возможность экономически развиваться, – это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями: морское сообщение, воздушное сообщение".

Хаджимба от имени всего народа Абхазии еще раз поблагодари президента России за то внимание, которое он уделяет Абхазии.