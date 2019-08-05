ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ОТКРЫТЫ В МОСКВЕ И ЧЕРКЕССКЕ

В Черкесске избирательный участок №5 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Первомайская, д. 26.

В Москве избирательный участок №4 Центрального избирательного округа №6 будет открыт по адресу: ул. Донская д. 18/7, стр. 1 (ближайшая станция метро Шаболовская).

Сухум. 8 августа 2019. Абхазия-Информ . Посольство Абхазии в России информирует об открытии избирательных участков по выборам Президента Республики Абхазия на территории Российской Федерации:

25 августа 2019 года избирательные участки в Москве и Черкесске будут открыты для голосования с 08:00 до 20:00.

Граждане Республики Абхазия для участия в голосовании по выборам Президента Республики Абхазия должны предъявить действительный внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия образца 2016 года.