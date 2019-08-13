КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТМЕНИЛ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ФУНДУК
Сухум. 15 августа 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 30 июня 2003 г. №291 «О ставках вывозных таможенных пошлин».
Тем самым отменяются экспортные пошлины на "орех лесной в скорлупе" и "орех лесной очищенный от скорлупы".
Проведенные в 2019 году министерством сельского хозяйства мероприятия по защите ореховых плантаций положительно сказались на качестве урожая. По предварительным данным, в текущем году удастся сохранить не менее 70 % урожая.
Основной объем производства ореха-фундука приходится на личные подсобные хозяйства, которые для многих жителей Абхазии являются основным источником дохода.
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