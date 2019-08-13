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Абхазия Информ

КРАСНОДАРСКИЕ СПЕЛЕОЛОГИ ИССЛЕДОВАЛИ ОДНУ ИЗ САМЫХ ГЛУБОКИХ ПЕЩЕР В МИРЕ

Новости Среда, 21 августа 2019 10:42
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КРАСНОДАРСКИЕ СПЕЛЕОЛОГИ ИССЛЕДОВАЛИ ОДНУ ИЗ САМЫХ ГЛУБОКИХ ПЕЩЕР В МИРЕ

Сухум. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. Члены Русского географического общества вернулись из экспедиции по малоизученному горному району Абхазии. сообщается на сайте «Живая Кубань» https://www.livekuban.ru/news/

На Бзыбском хребте расположена одна из глубочайших пещер мира – Снежная, которая занимает четвертое место в международном рейтинге.

В ходе экспедиции спелеологи обследовали территории развития карста на юго- и северо-западе от горы Дзышры, однако прохождению части пещер препятствовали еще не растаявшие на этих высотах снежники. Затрудняли работу сильная расчлененность рельефа и большие площади поисков новых пещерных ответвлений.

Пещера Снежная впервые была открыта в 1971 году, тогда ее смогли изучить на глубину всего 720 метров. Годы исследований помогли увеличить эту цифру до 1370 метров, также выяснилось, что Снежная представляет собой целый пещерный комплекс. В 90-х годах экспедиции свернули из-за грузино-абхазского конфликта. На Бзыбский хребет ученые вернулись лишь в 2000-е годы. На данный момент изученная глубина Снежной составляет 1760 метров. Она объединена с пещерой Меженного и Иллюзией, обнаружены Тронный зал и пещерное озеро.

Этот пещерный комплекс считается сложным и трудно проходимым. Экскурсии по Снежной не водят – для преодоления пещеры требуется хорошая физическая подготовка и специальное снаряжение.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 21 августа 2019 10:47

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