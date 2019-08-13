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Абхазия Информ

СУХУМСКИЙ АЭРОПОРТ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Новости Среда, 21 августа 2019 13:35
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СУХУМСКИЙ АЭРОПОРТ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Сухум. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. Через два года международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба может быть введен в эксплуатацию. Об этом сегодня сказал руководитель инвестиционного проекта «Международный аэропорта «Сухум» им В.Г. Ардзинба Егор Соломатин после встречи с премьер-министром Абхазии Валерием Бганба.

В среду, 21 августа, в зале заседаний Кабинета Министров состоялась встреча премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба с представителями Федерального агентства воздушного транспорта РФ "Росавиаця". Она посвящалась вопросам организация воздушного транспортного сообщения между Абхазией и Россией.

Приветствуя российскую делегацию, глава правительства Абхазии сказал: «Наша цель - наметить пути для выполнения задач, которые поставили президенты России и Абхазии на встрече в Сочи по восстановлению Сухумского аэропорта».

Заместитель Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация" Олег Старчевой в свою очередь отметил, что ему приятно находиться в Абхазии, где он вырос, где его отец работал в Сухумском аэропорту. Он рад, что ему поручили участвовать в этом проекте.

«Мои коллеги - это эксперты в разных авиационных областях. Наша основная задача - посмотреть, что из себя на сегодня представляет аэропорт, сравнить с теми заключениями, которые были сделаны проверочной комиссией до того, и определить пути и направления, по которым надо двигаться совместно, для того, чтобы решить задачу восстановления воздушного сообщения Абхазии с другими странами, с другими городами, с Россией, в первую очередь», - сказал Старчевой.

Далее встреча проходила без представителей СМИ.

После получасового закрытого заседания к представителям СМИ вышли премьер-министр Валерий Бганба, руководитель инвестиционного проекта «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба» Егор Соломатин и представитель «Росавиации» Олег Сторчевой.

«Восстановление Сухумского аэропорта - это сугубо частный инвестиционный проект, сумма которого пока не озвучивается», - сказал Егор Соломатин. По его словам, на восстановление объекта потребуется до двух лет, поскольку инфраструктура аэропорта нуждается в серьезной реконструкции, в ремонте нуждается и взлетно-посадочная полоса.

Соломатин подчеркнул, что пока работы на стадии разработки мастер-плана, сроки восстановления могут быть только условными.

«Пока можно говорить условно, но это будет наверное не менее двух лет, потому что после мастер-плана нам нужно будет разработать проектно-сметную документацию, а это займет около полугода. Аэропорт, к сожалению, требует восстановления с нуля, кроме взлетной полосы, которая требует глубокого ремонта, поэтому если мы стартуем с осени, на восстановление аэропорта уйдет около двух лет", - отметил он.

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