АСЛАН БАСАРИЯ ОБ ИНГУРГЭС: «ВСЕ, ЧТО НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ, ПРИНАДЛЕЖИТ НАШЕМУ ГОСУДАРСТВУ»

«Председатель парламентской комиссии и кандидат в президенты Алмас Джапуа апеллирует учредительными документами грузинской стороны. Это нонсенс: когда это внутренние вопросы Республики Абхазии основывались на документах грузинской стороны? Мы знаем, что в Грузии все оформлено как их собственность. Более того, по конституции и законам Грузии, вся территория Абхазии является частью Грузии. Нам все равно, как они оформляют имущественный комплекс ИнгурГЭС! Все, что находится на территории Абхазии, принадлежит нашему государству», - заявил Басария.

Сухум. 21 августа 2019. Абхазия-Информ. «В течение 26 лет абхазские и грузинские энергетики поддерживают определённый хрупкий мир для того, чтобы пользоваться электроэнергией, производимой комплексом ИнгурГЭС. Мы, работая с грузинскими энергетиками, не задавались вопросом, как у них оформлена гидроэлектростанция». Об этом заявил в среду, 21 августа, на пресс-конференции гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 4 закона РА о разграничении госсобственности этот объект относится к республиканской собственности и управление объектом осуществляет правительство РА.

«Если нам поставят задачу взять ИнгурГЭС на баланс, то мы его возьмем, но постановка на баланс влечет за собой колоссальные расходы. Более того, нужно еще умудриться поставить на наш баланс имущество, которое не может функционировать без большей части имущества, принадлежащего другой стороне», - заметил Басария.

Он подчеркнул, что ситуация в энергетике очень сложная. «Черноморэнерго» не хватает ресурсов для эксплуатации сетевого комплекса, не говоря уже об объектах производства электроэнергии. Только заработная плата работников ИнгурГЭС – это порядка 400 млн рублей в год, плюс содержание самой станции - от 500 до 800 млн рублей в год. То есть, РУП должно вкладывать 1 – 1,2 млрд рублей в год в содержание гидроэлектростанции.

«Без повышения тарифов на электроэнергию, а это, как минимум, 70-80 копеек за кВт без учета генерации, выработки электроэнергии, мы не в состоянии содержать станцию», - сказал Басария.

Он еще раз подчеркнул, что имущество, находящееся на территории РА, является собственность государства, но есть система взаимодействия с грузинской стороной.

«Мы не можем подписать документы о совместном владении ИнгурГЭС с государством, которое даже не заключило с нами договор о ненападении. Заключение договора по ИнгурГЭС – это фактически признание Абхазии, на что Грузия не идет!» - считает Басария.

Он напомнил, что вопрос принадлежности станции и самого РУП «Черноморэнерго» возникает каждые пять лет, перед выборами.

«В работе с грузинскими энергетиками мы стараемся обходить политические вопросы. Это не в рамках нашей компетенции. Наша задача - доставлять электроэнергию до потребителя и делать все, чтобы она была качественной», - заявил Басария.

Что касается стоимости основных средств ИнгурГЭС, находящихся на территории Абхазии, то, по словам гендиректора «Черноморэнерго», они составляют всего 20-22% от общей стоимости комплекса. Однако благодаря договоренностям, которые действуют с первых послевоенных лет, вырабатываемая станцией электроэнергия распределяется в пропорции: 40% - Абхазии, 60% - Грузии.

Басария категорически опроверг заявление Алмаса Джапуа, о его встречах с бывшим министром энергетики Грузии Кахой Каладзе уже после того, как тот перестал быть министром.

«Это не соответствует действительности. О всех своих встречах, будучи на посту гендиректора, я всегда информирую прессу. Более того, все официальные лица, заезжающие по вопросам энергетики на территорию Абхазии, известны СГБ», - подчеркнул Басария.