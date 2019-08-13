В ЗАРУБЕЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НАПРАВЯТ 4500 БЮЛЛЕТЕНЕЙ

"В Черкесск и Москву будет направлено по 2000 бюллетеней, в Стамбул – 500", - добавила она.

Голосование за пределами Абхазии будет проводиться в трех городах – Москве, Черкесске и России.

Сухум. 22 августа. Абхазия-Информ. Для голосования на выборах президента Абхазии в зарубежные избирательные участки будет направлено 4500 бюллетеней, сказала в интервью Sputnik Абхазия пресс-секретарь Центризбиркома Елена Лабахуа.

Избирательные бюллетени доставят во все зарубежные участки за день до выборов президента Абхазии.

По словам Лабахуа, бюллетени обладают высокой степенью защиты, и подделать их невозможно.

Форму и текст избирательного бюллетеня по выборам президента на государственном и русском языках утверждает ЦИК РА. Текст должен быть размещен только на одной стороне избирательного бюллетеня.

Если раньше бюллетени печатали на листах формата А4, то на этот раз, ввиду того, что кандидатов в президенты – девять, бюллетени будут распечатаны на листах формата А3.

Голосование по выборам президента РА состоится в воскресенье 25 августа.

Президентом РА может быть избран гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории Республики Абхазия не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Президент Республики Абхазия избирается сроком на 5 лет.

Одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков подряд.

Одновременно с президентом Республики Абхазия избирается вице-президент, чью кандидатуру предлагает кандидат в президенты.

Вице-президентом может быть избран гражданин РА не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Абхазии не менее 5 последних перед днем выборов лет.

Голосование проводится по месту прописки граждан РА при предъявлении паспорта гражданина РА образца 2016 года.

Граждане Республики Абхазия, не прописанные на территории Республики Абхазия могут принять участие в голосовании по выборам президента на основании паспорта гражданина РА и удостоверения на право голосования, которое с 15 по 25 августа выдает Центризбирком.

На этот раз голосующие ставят «птичку» напротив фамилии кандидата, за которого они голосуют, а не вычеркивают неугодные им фамилии. как это делалось на предыдущих президентских выборах.