ОБРАЩЕНИЕ ОЛЕГА АРШБА И ОЛЕГА БАРЦИЦ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Сухум. 27 августа 2019. Абхазия-Информ. Кандидаты в президенты и вице-президенты Олег Аршба и Олег Барциц обратилась к своим избирателям.

Уважаемые друзья, состоялся первый тур выборов Президента Республики Абхазия.

Эти выборы отличаются очень высокой конкурентностью. Вместе с тем, на наш взгляд, они проходят в относительно спокойной обстановке. По предварительным данным ЦИК Абхазии, определены участники второго тура голосования.

Как известно, наша команда не в их числе. Однако, считаем своим долгом выразить избирателям, всем единомышленникам искреннюю признательность за оказанную поддержку, за проявленное доверие.

Наше молодое государство должно развиваться. И мы уверены, что каждый гражданин страны внесет в этот сложный процесс свой вклад.

Совсем скоро нам предстоит определиться, кто поведет Республику Абхазия вперед. Желаем всем успехов на этом пути.

С уважением и благодарностью к вам,

Олег Аршба,

Олег Барциц

27.08.2019 г.