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Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ А.З. АНКВАБ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Новости Вторник, 27 августа 2019 19:52
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Сухум. 27 августа 2019. Абхазия-Информ. Экс-Президент Республики Абхазии Александр Анкваб обратился у избирателям поддержавшим на выборах кандидатов в президенты и вице-президенты Олег Аршба и Олег Барциц.

Уважаемые соотечественники, друзья, выражаю вам глубокую благодарность за то, что отозвались на мое предложение и поддержали Олега Нуриевича Аршба и Олега Мсасовича Барциц.

Вы не только доверились мне, но и прониклись идеями самих кандидатов в Президенты и Вице-президенты.

Нисколько не сомневаюсь в правильности того, что предлагал их кандидатуры как достойных сынов Абхазии, проявивших готовность нести ответственность за государство.

Выборы – всегда сложное решение. Его сделали наши граждане. Спасибо за активное участие в избирательном процессе.

Уверен, наша с вами работа, направленная на развитие Республики, будет продолжена.

А.З. Анкваб,

экс-Президент Абхазии

27.08.2019 г.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 27 августа 2019 20:12

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