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Абхазия Информ

СТОРОННИКИ АРШБА, БАРЦИЦ И АНКВАБА НАСТРОЕНЫ 8 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ ВСЕХ

Новости Среда, 04 сентября 2019 20:49
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СТОРОННИКИ АРШБА, БАРЦИЦ И АНКВАБА НАСТРОЕНЫ 8 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ ВСЕХ

Сухум. 4 сентября 2019. Абхазия-Информ. Сторонники кандидата в президенты Олега Аршба и кандидата в вице-президенты Олега Барциц, набравших 22,56% голосов избирателей и занявших третье место в первом туре голосования, настроены на то, чтобы голосовать против всех при повторном голосований 8 сентября.

В среду, 4 сентября, в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» состоялось собрание избирателей и руководителей центрального и региональных штабов бывших кандидатов в президенты и вице-президенты Олега Аршба и Олега Барциц. В собрании участвовал и экс-президент Абхазии, ныне депутат парламента Александр Анкваб.

Руководитель республиканского штаба Леонид Лакербая, который вел собрание, поблагодарил всех избирателей, отдавших свои голоса за Аршба и Барциц, активистов центрального и региональных предвыборных штабов и наблюдателей на выборах за проделанную работу.

Он особо отметил, что в ходе предвыборной кампании ими не использовался так называемый «черный пиар», не было озвучено ни одного оскорбительного заявления в адрес оппонентов.

«Мы включились в предвыборную борьбу позже всех, однако даже при этом мы выиграли в 43 из 152 избирательных участков, в 15 из 35 избирательных округов», - сказал Лакербая. Он также отметил активное участие молодежи.

«8 сентября пройдет второй тур выборов президента. И мы обратились к нашим штабам собрать активы, переговорить с ними и представить свое видение, как действовать дальше. Вы все ждали нашего союза с партией «Амцахара», выдвинувшей   Алхаса Квициния кандидатом в президенты. Ждали этого и мы, но к сожалению, по состоянию на сегодня мы со штабом Квициния взаимопонимания не нашли", - заявил Лакербая.

По его словам, на следующий день после первого тура голосования действующий президент Рауль Хаджимба предложил Александру Анквабу, поддерживавшему кандидата в президенты Олега Аршба, должность премьер-министра в случае своей победы при повторном голосовании.

«Естественно, я не могу поддерживать Рауля Хаджимба, но я не могу поддержать и кандидатуру, которую поддерживает ОНД (Общенациональное движение по защите государственности РА – ред. АИ), оказавшееся сильнее партии ветеранов «Амцахара». Я лично не могу никого призывать голосовать за кандидатуру ОНД», - высказал свое личное мнение Лакербая, добавив при этом, что «нашему объединению с партией «Амцахара» помешали три человека - Сергей Шамба, Батал Табагуа и Беслан Эшба».

«Мы не работаем против «Амцахара», мы не согласны с теми, кто подмял под себя «Амцахара», а именно ОНД», - подчеркнул Леонид Лакербая.    

Выступившие на собрании Олег Аршба и Олег Барциц также поблагодарили всех за оказанное им доверие.

«Ведя предвыборную агитацию, мы больше говорили не о том, кто виноват, а о том, что делать. Мы, безусловно, хотели выиграть, но не любой ценой.   Много молодых энергичных людей было задействовано в предвыборной кампании, что не может не радовать. В ближайшее время мы обсудим наши планы и то, в  каком формате мы останемся в политическом поле Абхазии», - отметил в своем выступлении Олег Барциц.

Большинство выступавших на собрании, в том числе и руководители районных избирательных штабов, высказывали мнение о голосовании против всех 8 сентября. Зал аплодисментами сопровождал эти выступления.

На вопрос, что думает экс-президент Александр Анкваб о голосовании «против всех", и насколько это целесообразно сейчас, он ответил: «Я не согласен с тем, что есть необходимость голосовать против всех».

По его словам, «в воздухе давно висит необходимость создания политической партии на базе общественной организации «Айтайра».

«И мы. скорее всего, это сделаем», - заметил Анкваб.

На вопрос о том, чем чревато голосование против всех, он сказал: «Может так случиться, что сразу будут новые выборы”.

Был задан и вопрос о влиянии повторных выборов на имидж Абхазии. «Мы часто делаем такие вещи, которые в мире оцениваются хуже, чем новые выборы президента. Это нормальная демократическая норма, но другое дело - нам надо на это идти или нет». – ответил Анкваб. 

Касаясь переговоров с партией «Амцахара», Анкваб заявил: «Мы не ведем никакой торг. Здесь нет никакого торга. Идет нормальный политический процесс – обсуждение итогов голосования между сторонами и возможных условий объединения».

 

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 04 сентября 2019 21:25

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