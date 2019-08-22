БАТАЛ ТАБАГУА: ПРИ ПРИНЯТИИ ЛЮБЫХ РЕШЕНИЙ ВО ГЛАВУ УГЛА ДОЛЖНЫ СТАВИТЬСЯ ИМЕННО ОБЩЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ЛИЧНЫЕ ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Батал Табагуа: « Основным критерием ответственного политика является забота о благополучии и безопасности граждан, интересы которых он обязуется представлять и защищать. Поэтому при принятии любых решений во главу угла должны ставиться именно общественные, а не личные или корпоративные интересы.

Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ. Депутат парламента Батал Табагуа в интервью «Абхазия-Информ» прокомментировал слова руководителя центрального избирательного штаба экс-кандидата в президенты Олега Аршба Леонида Лакербая, заявившего 4 августа на собрании: «Нашему объединению с партией «Амцахара» помешали три человека - Сергей Шамба, Батал Табагуа и Беслан Эшба».

Наша страна оказалась в сложном положении как раз потому, что безответственная политика групп интересов и отдельных политиков опустила планку претензий общества на достойную жизнь до уровня подачек в ходе предвыборных кампаний. Откат назад практически во всех сферах жизнедеятельности государства делает вопросом чрезвычайной важности объединение всех здоровых сил общества в интересах нашего народа и государства.

Между тем, отдельные политики не приемлют идею объединения политических сил на основе общности принципов и ценностей, выдвигая в качестве предварительного условия предоставление им самых высоких позиций в государственной иерархии должностей.

В ходе встречи с общественностью, организованной предвыборным штабом экс-кандидата на пост президента Республики Абхазия Олега Нуриевича Аршба, председатель штаба Леонид Лакербая назвал мое имя в числе тех, кто, по его словам, помешал им присоединиться к поддержке кандидата на пост президента Республики Абхазия Алхаса Алексеевича Квициниа.

Для того, чтобы исключить возможные кривотолки, хотел пояснить, что объединению оппозиционных сил со штабом О. Аршба помешала неудовлетворенность штаба О. Аршба готовностью оппозиции в случае победы предоставить высокие должности в системе государственной власти лишь О. Аршба и О. Барцыц. Камнем преткновения стало настойчивое требование о назначении А. З. Анкваба премьер-министром в случае победы А. Квициниа. То есть, команде А. Квициниа было фактически предложено отказаться от назначения Аслана Георгиевича Бжания на пост премьер-министра в случае победы на выборах.

Моя личная поддержка А. Квициниа обусловлена одним условием - это проведение жизненно важных для Абхазии реформ и наведение порядка в нашей стране. Лично я не претендую ни на какую должность в системе исполнительной власти. Будучи депутатом Народного Собрания, я обязан выполнить взятые перед своими избирателями обязательства. Находясь в Парламенте, я буду всячески способствовать проведению реформ в стране.

Я не сомневаюсь в том, что народ Абхазии ставит будущее своей страны выше личных амбиций любого политика. Мы находимся на том историческом этапе в развитии нашей страны, когда необходимо сделать поистине судьбоносный выбор, проголосовав за перемены и оставив позади годы стагнации, пренебрежения законом и раскола общества.

Еще раз призываю наших граждан 8 сентября проявить активное участие в избирательном процессе и сделать правильный выбор».