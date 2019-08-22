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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВФЕДА РОССИИ БУДУТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ВТОРЫМ ТУРОМ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Четверг, 05 сентября 2019 14:10
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВФЕДА РОССИИ БУДУТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ВТОРЫМ ТУРОМ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 5 сентября 2019. Абхазия-Информ. Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Фарит Мухаметшин и член этого же комитета Алексей Кондратьев будут наблюдать в качестве наблюдателей на втором туре выборов президента Абхазии. Об этом сообщает   РИА Новости.

8 сентября в Абхазии состоится повторное голосование по выборам президента.

Во второй тур вышли действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициниа, набравшие в первом туре голосования 24,83% и 22,91% соответственно.

Для граждан республики, проживающих за ее пределами, как и при первом туре голосования, будут открыты два избирательных участка в России – в Москве и Черкесске. В Турции повторное голосование проводиться не будет.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие не менее 25% избирателей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 05 сентября 2019 14:17

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