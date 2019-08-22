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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ ОО «АЙТАИРА» К ЗАЯВЛЕНИЮ ФНЕА

Новости Пятница, 06 сентября 2019 16:56
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КОММЕНТАРИЙ ОО «АЙТАИРА» К ЗАЯВЛЕНИЮ ФНЕА

Сухум. 6 сентября 2019. Абхазия-Информ. Общественная организация «Айтаира» прокомментировала заявление республиканской политической партии ФНЕА. (https://aiaaira.com/technology/item/3046-fnea-bolshinstvo-nashikh-grazhdan-ustavshikh-ot-zakulisnykh-igr-progolosuet-za-stabilnost-i-dvizhenie-vpered-a-ne-za-vozvrashchenie-staroj-vlasti)

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Накануне второго тура голосования по выборам Президента Республики Абхазия партия власти «Форум народного единства Абхазии» выдала очередное заявление.

Она проявила глубокое разочарование достигнутым соглашением между избирательными штабами А. Квициния и О. Аршба о взаимной поддержке во втором туре с участием экс-Президента А. Анкваба.

По старой привычке ФНЕА попыталась связать, как сказано в заявлении, «большинство наших сегодняшних проблем, стоящих перед государством», с периодом, когда страной руководил А. Анкваб.

Вынуждены вновь констатировать совершенно очевидный факт: большинство проблем нашего государства, оттолкнувшие его развитие на десятилетие назад, связаны с деятельностью «Форума народного единства Абхазии» (кстати, после первого тура голосования надо бы сменить название партии). И государственный переворот, который ФНЕА бессовестно называет «политическим кризисом 2014 года», это ее позорное детище.

Второй факт: ни в период президентства С.В. Багапша, ни в период президентства А.З. Анкваба партия ветеранов «Амцахара» во власти не была.

Что касается «тяжкого бремени многомиллиардных внешних и внутренних долгов», о которых проявляют беспокойство наши оппоненты: посмотрим, каков дебит с кредитом выявится в финансовых делах государства после выборов.

К сожалению партии ФНЕА, «кратковременное объединение» - это не про нас с «Амцахарой». Наш союз давний и, как показывает время, надежный. Не хотелось бы приводить длинный список кратковременных попутчиков самой ФНЕА - за последние пять лет он стал неприлично длинным.

Но даже и это не главное. Проблема в том, что ФНЕА раздражена нашим объединением до потери самообладания.

Судя по звонкам избирателей, ничего не остается кроме как закончить словами из заявления самой партии ФНЕА: «Наконец-то, все встало на свои места».

ОО «Айтаира»

6.09.2019 г.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 06 сентября 2019 17:13

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