КОММЕНТАРИЙ ОО «АЙТАИРА» К ЗАЯВЛЕНИЮ ФНЕА

По старой привычке ФНЕА попыталась связать, как сказано в заявлении, «большинство наших сегодняшних проблем, стоящих перед государством», с периодом, когда страной руководил А. Анкваб.

Она проявила глубокое разочарование достигнутым соглашением между избирательными штабами А. Квициния и О. Аршба о взаимной поддержке во втором туре с участием экс-Президента А. Анкваба.

Вынуждены вновь констатировать совершенно очевидный факт: большинство проблем нашего государства, оттолкнувшие его развитие на десятилетие назад, связаны с деятельностью «Форума народного единства Абхазии» (кстати, после первого тура голосования надо бы сменить название партии). И государственный переворот, который ФНЕА бессовестно называет «политическим кризисом 2014 года», это ее позорное детище.

Второй факт: ни в период президентства С.В. Багапша, ни в период президентства А.З. Анкваба партия ветеранов «Амцахара» во власти не была.

Что касается «тяжкого бремени многомиллиардных внешних и внутренних долгов», о которых проявляют беспокойство наши оппоненты: посмотрим, каков дебит с кредитом выявится в финансовых делах государства после выборов.

К сожалению партии ФНЕА, «кратковременное объединение» - это не про нас с «Амцахарой». Наш союз давний и, как показывает время, надежный. Не хотелось бы приводить длинный список кратковременных попутчиков самой ФНЕА - за последние пять лет он стал неприлично длинным.

Но даже и это не главное. Проблема в том, что ФНЕА раздражена нашим объединением до потери самообладания.

Судя по звонкам избирателей, ничего не остается кроме как закончить словами из заявления самой партии ФНЕА: «Наконец-то, все встало на свои места».

ОО «Айтаира»

6.09.2019 г.