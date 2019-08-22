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Абхазия Информ

КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА ПОДАЛ ЖАЛОБУ В ВЕРХОВНЫЙ СУД НА РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Среда, 11 сентября 2019 16:29
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КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ АЛХАС КВИЦИНИА ПОДАЛ ЖАЛОБУ В ВЕРХОВНЫЙ СУД НА РЕШЕНИЕ ЦИК ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

 

Сухум. 11 сентября 2019 г. Абхазия-Информ. Кандидат в президенты Алхас Квициниа подал жалобу  в Верховный суд РА на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента, состоявшихся 8 сентября 2019 г. Он оспаривает законость признания Центральной избирательной комиссией избрания Рауля Хаджимба президентом страны. 

В соответствии со статьей 18 закона «О выборах Президента РА», «Решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Абхазия в трехдневный срок со дня принятия решения. Суд принимает решение не позднее чем в десятидневный срок со дня подачи жалобы. Право обжалования решения об итогах выборов принадлежит кандидатам в Президенты Республики Абхазия.

Решение Верховного Суда по жалобам на решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано в кассационном и надзорном порядке».

*** Вечером 9 сентября Центральная избирательная комиссия РА объявила итоги выборов Президента Республики Абхазия.

«На основании статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента Республики Абхазия» Центральная избирательная комиссия РА решила:

– считать избранным Президентом Республики Абхазия Хаджимба Раули Джумковича;

– считать избранным Вице-президентом Республики Абхазия Барциц Аслана Чачурбеевича».

В соответствии со статьёй 18 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах голосования ЦИК РА установил:

Число голосов, поданных «за» кандидата в Президенты РА:

ü  Квициниа Алхаса Алексеевича составляет 38 766 голосов или 46,17%;

ü  за Хаджимба Раули Джумковича – 39 793 или 47,39%.

  • Общее количество бюллетеней, полученных избирательными комиссиями - 124 800;
  • общее количество погашенных бюллетеней – 40 836.
  • общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 232;
  • общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 964;
  • общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 83 963, что составляет 65,99%;
  • общее число голосов, поданных против всех кандидатов в Президенты Республики Абхазия – 3 155;
  • общее количество бюллетеней, признанных недействительными – 2 249».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 11 сентября 2019 16:40

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