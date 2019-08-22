ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ АБХАЗИИ

Еще до своего формального старта избирательная кампания была ознаменована чрезвычайным событием - отравлением лидера объединенной оппозиции Аслана Бжания и двух его телохранителей. Две независимые европейские лаборатории подтвердили факт отравления. Намерение Аслана Бжания баллотироваться на пост Президента РА делает наиболее актуальной версию о попытке его устранения как одного из главных претендентов на пост главы государства. Очевидно, что надлежащего расследования со стороны правоохранительных органов Абхазии проведено не было. Между тем, объективное расследование необходимо не только для выявления и наказания виновных в преступлении, но и для того, чтобы установить, в какой степени соблюдался принцип Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия», гласящий, что «никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Республики Абхазия с целью принудить его к участию или неучастию в выборах Президента Республики Абхазия» (статья 3).

Под давлением оппозиционных сил выборы Президента РА были отложены на месяц после установленного срока и состоялись 25 августа. Они не выявили победителя, в связи с чем было назначено повторное голосование.

Несмотря на то, что в ходе повторного голосования кандидат в президенты Р. Хаджимба набрал на 1027 голосов больше, чем кандидат А. Квициния, суммарно количество голосов, поданных за А. Квициния и против всех, оказалось больше, чем голосов, поданных за Р. Хаджимба (на 2 128 голосов). Согласно статье 19 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия», на основании которой ЦИК обязан устанавливать итоги голосования, избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него. В данном случае ни один из кандидатов не получил необходимого большинства голосов, поскольку голосов против каждого из них в отдельности (с учетом голосов против всех) было больше, чем голосов «за».

Устанавливая итоги выборов Президента РА, Центризбирком проигнорировал часть 2 статьи 19 закона о выборах президента, которая гласит: «… при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него…». Фактически ЦИК не учел волеизъявление 3155 избирателей, проголосовавших «против всех», сославшись на некие неформальные, не имеющие юридической силы договоренности между кандидатами. Поэтому главная ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Центральной избирательной комиссии, которая обязана руководствоваться положениями действующего законодательства при установлении итогов голосования.

К сожалению, ни Парламент, ни другие государственные институты, равно как и юридическое сообщество и общественные институты, не заявили еще до повторного голосования о том, что недопустимы никакие отклонения от положений закона, и что основанные на кулуарных сделках судьбоносные решения могут иметь чрезвычайно серьезные негативные последствия для страны. Своевременная реакция могла бы предупредить развитие кризисной ситуации.

Сегодня внимание всей общественности приковано к Верховному Суду Республики Абхазия, который должен вынести решение относительно действий ЦИК. Мы надеемся, что судьи, облеченные высокими полномочиями, примут решение, основанное на статье 19 Конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия», в соответствии с которой должны быть установлены итоги выборов Президента. Только тогда общество признает выборы законными, а их итоги легитимными.

Наше общество переживает очередной переломный момент – от решения Верховного суда будет зависеть, выберет ли наше государство правовой путь, или мы будем руководствоваться неформальными правилами, обслуживающими сиюминутные групповые интересы. Кроме того, сегодня в Абхазии многие говорят о том, что прошедшие выборы отмечены массовым использованием незаконных методов давления, в том числе и подкупом избирателей. Если же и процедура подведения итогов выборов будет осуществлена с нарушением закона, то вера граждан в справедливые выборы будет окончательно подорвана, что неизбежно приведет к ослаблению всех государственных институтов.

Ни для кого не секрет, что в нашем молодом государстве независимость суда, подтвержденная Конституцией, часто претерпевает серьезнейшее давление и испытания. Однако есть судьбоносные моменты, когда эта независимость и та высокая роль, которую должен играть суд в современном демократическом государстве, зависит от совести и профессиональной чести каждого члена Верховного суда РА.

Мы надеемся на то, что Верховный суд Абхазии выполнит ту важную миссию, которая возлагается на судебную власть в демократическом правовом государстве, и примет решение в строгом соответствии с законом.

Призываем всех в этот сложный момент руководствоваться исключительно законодательством республики и действовать в рамках правового поля.

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