ИЗБРАННЫЙ НА ВТОРОЙ СРОК ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ.
Сухум. 9 октября 2019г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, избранный на второй срок вступил в должность.
Церемония инаугурации состоялась в Сухуме, в большом зале заседаний Кабинета Министров РА.
Выступая на инаугурации Рауль Хаджимба сказал:
«Уважаемые граждане Абхазии!
Уважаемые гости!
Дорогие друзья!
Вновь вступая в должность Президента Республики Абхазия, я осознаю возросший груз ответственности перед народом за дальнейшую реализацию начатых реформ и позитивных изменений, доведение их до очевидных всем результатов.
За прошедшие годы было сделано немало. Нам удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в судебной системе, в сфере конституционного законодательства.
Самое главное, нам удалось в большей части справиться со многими трудностями. Много времени и энергии ушло на то, чтобы подготовить почву для дальнейшего развития.
Мы уже не должны ссылаться на шлейф старых проблем. Теперь мы смотрим только в будущее.
Пришло время качественного рывка, явных положительных изменений в ключевых сферах. У нас уже нет времени на раскачку. Мы должны, невзирая на любые сложности и ограничения, совершить все то, ради чего люди доверили нам страну.
Последовательность курса – это залог успешного достижения поставленных целей. Поэтому я благодарю всех, кто поддержал меня на выборах. Каждый ваш голос мог оказаться решающим.
Но не с меньшим уважением я отношусь к тем, кто проголосовал за других кандидатов. И к тем, кто пока не хочет признавать итоги выборов.
Политические разногласия будут всегда. Несмотря на это, я – президент всех граждан Абхазии, и буду делать всё, чтобы достойно справиться с этой ответственностью в ближайшие пять лет.
Выборы показали, что, несмотря на множество противоречий, нам удалось сохранить главное – стабильность и спокойствие. Мы стали более зрелым, более ответственным обществом. Мы начали решать общественно-политические вопросы в суде, а не на улице.
Я вновь открыто призываю к диалогу все политические силы. У нас нет другой страны и другой жизни, мы должны здесь и сейчас прийти к согласию и сотрудничеству. От этого зависит судьба наших граждан. Надо отбросить амбиции и политические лозунги и вместе двигаться дальше.
Абхазии нужны гражданское согласие и политическая стабильность. Мы будем прислушиваться к конструктивным голосам оппозиции, гражданского общества, всех тех, кто искренне желает помочь изменить ситуацию к лучшему. Мы готовы к сотрудничеству. Главное, чтобы эта готовность была общей.
Как показала практика, любые изменения и реформы всегда сталкиваются с сопротивлением на разных уровнях. Каждый хочет, чтобы начинали с кого-то другого. Но есть очевидная истина: хочешь изменить мир – начни с себя.
Нам всем нужно становиться более профессиональными, более искренними, более ответственными и более эффективными.
Я хочу призвать всех, каждого из нас, не спрашивать, что Абхазия может сделать для вас, а спросить: что мы, каждый из нас может сделать для Абхазии. Нам необходимы квалифицированные кадры, нужны новые, яркие, прорывные идеи.
Мы пользуемся абсолютной поддержкой Российской Федерации. В рамках реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве достигнут значительный прогресс в сфере социально-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития инфраструктуры, укрепления общего контура обороны и безопасности, совместных внешнеполитических усилий, взаимодействия в области культуры, науки и образования. Укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений. Сегодня мы активно работаем над развитием морского и воздушного сообщения между двумя странами.
Вектор на сближение с Россией – незыблем и непоколебим. Абхазия остаётся важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Будем делать всё для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием.
Продвижение международного признания остается магистральной задачей, к выполнению которой мы небыстро, но последовательно движемся. Уверен, что за признанием Сирийской Арабской Республикой, последуют аналогичные акты других государств.
Мы открыты к дружбе и добрым отношениям со всеми странами мира, но при этом никогда не забываем о наших национальных интересах.
Еще раз подчеркну: впереди много работы, направленной на повышение качества жизни наших граждан.
Это подразумевает не только вопросы социально-экономического развития, социальной политики, хотя именно они находятся в постоянном фокусе нашего внимания.
Нужно усилить борьбу с криминалом, с правовым нигилизмом в обществе. С коррупцией на всех уровнях. Здесь необходимы жесткие меры, и мы должны быть готовы к ним.
Надо укреплять суды и правоохранительные органы, систему защиты прав граждан.
Нельзя забывать о вопросах культуры и образования, заботиться о повышении реального статуса абхазского языка. Абхазия – важный культурный центр Кавказского региона, нужно максимально укреплять этот статус.
Наше законодательство должно быть понятным для окружающего мира и, в первую очередь, для нашего стратегического партнёра – России. Необходимо продолжить формирование современной, эффективной, отзывчивой к запросам граждан политической системы. Расширить доступ к принятию решений представителей разных этнических групп нашего общества.
Мы обязаны больше внимания уделять нашим ветеранам, уязвимым слоям общества и, конечно, молодежи.
Поэтому, обращаюсь ко всем: выборы закончились, давайте работать.
Мы добьемся поставленных целей, если будем единым и сплоченным народом, уважающим свое прошлое, деятельно относящимся к настоящему и с оптимизмом смотрящим в будущее.
Мы должны быть чисты в своих помыслах и делах.
Мы должны быть преисполнены решимости преобразить нашу жизнь, нашу страну, сделать Абхазию безопасным, процветающим, стабильным государством, в котором всем живется мирно и благополучно».
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