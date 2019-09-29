ИЗБРАННЫЙ НА ВТОРОЙ СРОК ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ.

Выступая на инаугурации Рауль Хаджимба сказал:

«Уважаемые граждане Абхазии!

Уважаемые гости!

Дорогие друзья!

Вновь вступая в должность Президента Республики Абхазия, я осознаю возросший груз ответственности перед народом за дальнейшую реализацию начатых реформ и позитивных изменений, доведение их до очевидных всем результатов.

За прошедшие годы было сделано немало. Нам удалось запустить целый комплекс преобразований в финансово-экономической и банковской сферах, в здравоохранении и культуре, в сфере обороны и безопасности, в судебной системе, в сфере конституционного законодательства.

Самое главное, нам удалось в большей части справиться со многими трудностями. Много времени и энергии ушло на то, чтобы подготовить почву для дальнейшего развития.

Мы уже не должны ссылаться на шлейф старых проблем. Теперь мы смотрим только в будущее.

Пришло время качественного рывка, явных положительных изменений в ключевых сферах. У нас уже нет времени на раскачку. Мы должны, невзирая на любые сложности и ограничения, совершить все то, ради чего люди доверили нам страну.

Последовательность курса – это залог успешного достижения поставленных целей. Поэтому я благодарю всех, кто поддержал меня на выборах. Каждый ваш голос мог оказаться решающим.

Но не с меньшим уважением я отношусь к тем, кто проголосовал за других кандидатов. И к тем, кто пока не хочет признавать итоги выборов.

Политические разногласия будут всегда. Несмотря на это, я – президент всех граждан Абхазии, и буду делать всё, чтобы достойно справиться с этой ответственностью в ближайшие пять лет.

Выборы показали, что, несмотря на множество противоречий, нам удалось сохранить главное – стабильность и спокойствие. Мы стали более зрелым, более ответственным обществом. Мы начали решать общественно-политические вопросы в суде, а не на улице.

Я вновь открыто призываю к диалогу все политические силы. У нас нет другой страны и другой жизни, мы должны здесь и сейчас прийти к согласию и сотрудничеству. От этого зависит судьба наших граждан. Надо отбросить амбиции и политические лозунги и вместе двигаться дальше.

Абхазии нужны гражданское согласие и политическая стабильность. Мы будем прислушиваться к конструктивным голосам оппозиции, гражданского общества, всех тех, кто искренне желает помочь изменить ситуацию к лучшему. Мы готовы к сотрудничеству. Главное, чтобы эта готовность была общей.

Как показала практика, любые изменения и реформы всегда сталкиваются с сопротивлением на разных уровнях. Каждый хочет, чтобы начинали с кого-то другого. Но есть очевидная истина: хочешь изменить мир – начни с себя.

Нам всем нужно становиться более профессиональными, более искренними, более ответственными и более эффективными.

Я хочу призвать всех, каждого из нас, не спрашивать, что Абхазия может сделать для вас, а спросить: что мы, каждый из нас может сделать для Абхазии. Нам необходимы квалифицированные кадры, нужны новые, яркие, прорывные идеи.

Мы пользуемся абсолютной поддержкой Российской Федерации. В рамках реализации Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве достигнут значительный прогресс в сфере социально-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития инфраструктуры, укрепления общего контура обороны и безопасности, совместных внешнеполитических усилий, взаимодействия в области культуры, науки и образования. Укрепляется договорно-правовая база абхазо-российских отношений. Сегодня мы активно работаем над развитием морского и воздушного сообщения между двумя странами.

Вектор на сближение с Россией – незыблем и непоколебим. Абхазия остаётся важным игроком в процессе укрепления стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Будем делать всё для дальнейшего наполнения союзнических абхазо-российских отношений полезным для народов двух стран содержанием.

Продвижение международного признания остается магистральной задачей, к выполнению которой мы небыстро, но последовательно движемся. Уверен, что за признанием Сирийской Арабской Республикой, последуют аналогичные акты других государств.

Мы открыты к дружбе и добрым отношениям со всеми странами мира, но при этом никогда не забываем о наших национальных интересах.

Еще раз подчеркну: впереди много работы, направленной на повышение качества жизни наших граждан.

Это подразумевает не только вопросы социально-экономического развития, социальной политики, хотя именно они находятся в постоянном фокусе нашего внимания.

Нужно усилить борьбу с криминалом, с правовым нигилизмом в обществе. С коррупцией на всех уровнях. Здесь необходимы жесткие меры, и мы должны быть готовы к ним.

Надо укреплять суды и правоохранительные органы, систему защиты прав граждан.

Нельзя забывать о вопросах культуры и образования, заботиться о повышении реального статуса абхазского языка. Абхазия – важный культурный центр Кавказского региона, нужно максимально укреплять этот статус.

Наше законодательство должно быть понятным для окружающего мира и, в первую очередь, для нашего стратегического партнёра – России. Необходимо продолжить формирование современной, эффективной, отзывчивой к запросам граждан политической системы. Расширить доступ к принятию решений представителей разных этнических групп нашего общества.

Мы обязаны больше внимания уделять нашим ветеранам, уязвимым слоям общества и, конечно, молодежи.

Поэтому, обращаюсь ко всем: выборы закончились, давайте работать.

Мы добьемся поставленных целей, если будем единым и сплоченным народом, уважающим свое прошлое, деятельно относящимся к настоящему и с оптимизмом смотрящим в будущее.

Мы должны быть чисты в своих помыслах и делах.

Мы должны быть преисполнены решимости преобразить нашу жизнь, нашу страну, сделать Абхазию безопасным, процветающим, стабильным государством, в котором всем живется мирно и благополучно».