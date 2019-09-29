МОСКОВСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ ОТМЕЧАЕТ 95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИРОНИЧНЫМ БАЛОВСТВОМ ПО МОЛЬЕРУ

"На самом деле 95 лет Театру сатиры исполнилось еще 1 октября, - уточнил Ширвиндт. - Но 95 лет - это не юбилей, это дата. Юбилей это кратно 25. А значит, 50, 75, 100".

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский академический театр сатиры отметит в четверг свой 95-летний юбилей. По этому случаю будет дана премьера ироничного баловства под названием "Хотим сыграть Мольера", сообщил ТАСС художественный руководитель театра, народный артитст РСФСР Александр Ширвиндт, выступивший режиссером праздничного представления.

Но, как заметил остроумец Ширвиндт, до 100-летия не все смогут дожить. "Поэтому мы прикинули, что у нас будет юбилей, в честь которого сегодня и устраиваем премьеру ироничного театрального баловства под названием "Хотим сыграть Мольера". В основе - пьеса "Мещанин во дворянстве", сдобренная стихами Юлия Кима и музыкой Владимира Дашкевича, а также вольными актерскими импровизациями. В главных ролях - Федор Добронравов и Левон Оганезов", - проинформировал худрук Театра сатиры.

Он напомнил, что сюжет мольеровской комедии прост: богатый парижский торговец во что бы то ни стало мечтает стать дворянином. "Но мы представляем так, что театру исполняется 95 лет, к тому же завершается Год театра. Мы не успеваем все должным образом подготовить", - приоткрыл сценарий своей постановки Ширвиндт.

"Выходит главный герой и говорит, что ради Бога извините, мы долго думали играть, не играть. Декорации сделаны на 80 процентов, костюмы не все, 2 актрисы забеременели, один актер лежит с алкоголическим кризом. Но все же решили: раз вы пришли, то как пойдет. И мы начинаем якобы играть спектакль, где все время происходят накладки", - набросал канву юбилейного спектакля худрук Театра сатиры.

Он добавил, что за сценографическое оформление отвечает Валентин Шихарев, художник по костюмам - Виктория Севрюкова, балетмейстер - Арсений Хорунжий. В спектакле заняты: Марина Ильина, Эва Мильграм, Артем Минин, Юлия Пивень, Валерий Гурьев, Павел Мисаилов, Константин Карасик, Никита Манилов и другие.

Из истории Театра сатиры

Театр сатиры родился 1 октября 1924 года, когда в подвальном этаже дома 10 в Большом Гнездниковском переулке был сыгран первый спектакль. Им стало обозрение "Москва с точки зрения", которое, как гласит афиша той поры, имело "целью дать сатирическое отображение Москвы сегодняшнего дня".

С тех пор "обозрения" стали ведущим жанром репертуара нового театра. За 95 лет было создано множество таких ревю. В их числе - "На счет любви", "Спокойно - снимаю", "Семь лет без взаимности", "Европа что надо", "Ой, не ходи, Грицю, на заговор императрицы", "Триумф на Триумфальной". Все они пользовались любовью зрителей.

Но сатирическими шоу Театр сатиры не ограничивался. За время своего существования он показал зрителям более 300 спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд российского театра, а некоторые стали легендами.

Особая статья - это комедии. За 95 лет Театр сатиры освоил почти всю мировую комедиографию. Кроме того, было поставлено более 150 советских комедий. Специально для Театра сатиры писали Василий Шкваркин, Николай Эрдман, Михаил Булгаков, а позднее - Григорий Горин, Виктор Шендерович, Юрий Поляков.

Театр сатиры всегда славился и своими режиссерами. Первым худруком был Давид Гутман, вслед за ним у руля Театра сатиры встал ученик Станиславского и Вахтангова Николай Горчаков. Яркий период Театра сатиры был связан с именем Валентина Плучека, который занимал этот пост с 1957 по 2000 год. Последние девятнадцать лет коллектив возглавляет Александр Ширвиндт.

Но главное - это, конечно, труппа, которая стабильно имела в своем составе блистательных мастеров. В Театре сатиры работали Владимир Хенкин, Георгий Менглет, Татьяна Пельтцер, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Валентина Токарская, Андрей Миронов, Спартак Мишулин, Михаил Державин. И сейчас на сцену выходят Вера Васильева, Зоя Зелинская, Валентина Шарыкина, Нина Корниенко, Наталья Защипина, Наталья Селезнева, Юрий Васильев, Алена Яковлева, Федор Добронравов, Максим Аверин, Марина Ильина, Светлана Рябова и многие другие любимцы публики.

https://tass.ru/kultura/6982115