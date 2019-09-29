У ЖИТЕЛЬНИЦЫ СУХУМА Л. ДГЕБИЯ ИЗЪЯТО 420 КАПСУЛ ЗАПРЕЩЕННОГО ПСИХОТРОПНОГО ПРЕПАРАТА

Сухум. 14 октября 2019. Абхазия-Информ . Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РА 6 октября задержали жительницу г. Сухум Дгебия Лялю Ночоевну 1956 года рождения, после прохождения ею зоны таможенного контроля КПП "Псоу". При личном досмотре задержанной сотрудники милиции изъяли у Дгебия 20 блистерных упаковок медицинского препарата с надписью "Прегабалин" и 10 - с надписью "Лирика", по 14 желатиновых капсул в каждой пластине. Запрещенное в свободной реализации на территории Абхазии средство Л. Дгебия хранила в рукавах джинсовой рубашке, которую переносила в своей ручной клади.

Изъятые препараты сотрудники УКОН в установленном порядке направлено на исследование в ЭКЦ МВД РА. Эксперты установили, что все 420 изъятых капсул разных фармацевтических компаний содержат по 300 мг запрещенного вещества "Прегабалин", общая масса психотропного вещества составила 126 грамм.

Органом предварительного следствия установлено, что Дгебия Ляля Ночоевна умышленными действиями совершила незаконное приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества в крупном размере. В действиях Дгебия усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 224 и пунктом "а" части 2 статьи 224 прим Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В отношении Дгебия возбуждено уголовное дело, а судом г. Сухум избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование проводит следственный отдел линейного управления внутренних дел на транспорта МВД РА.

Обэтом сообщает пресс-служба МВД РА.

http://mvdra.org/press/9631/