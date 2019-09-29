ВАЛЕРИЙ БГАНБА НАЗНАЧЕН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ

Премьер-министру поручено представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета Министров.

Сухум. 14 октября 2019. Абхазия-Информ. 14 октября президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Валерия Бганба премьер-министром, сообщает ся на сайте главы государства.

Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района. В 1969 году окончил Бзыбскую школу № 1, по окончании которой работал рабочим на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате.

С 1971 по 1976 годы учился в Кубанском сельскохозяйственном институте, по окончании которого с 1976 по 1978 годы работал агрономом совхоза «Гардалинский» г. Аргун Чечено-Ингушской АССР.

С 1978 по 1979 годы работал агрономом управления сельского хозяйства Гагрского горисполкома, а с 1979 по 1982 годы - вторым секретарем Гагрского горкома комсомола.

В 1989 году назначен директором Цандрипшского табачно-ферментационного завода. В том же году назначен председателем Гагрского агропромобъединения.

В 1991 году избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазии. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов был членом штаба по обороне г. Гагра и Бзыбского укрепрайона. Как депутат участвовал в работе Верховного Совета Республики Абхазии.

В 1998 году избран председателем Собрания Гагрского района. В 2001 году повторно избран председателем Гагрского собрания.

С 2002 по 2006 годы — глава Администрации Гагрского района.

С 2006 по 2007 годы — директор санатория СП «Амра-Интернешнл».

С 2007 по 2012 годы - депутат Парламента четвертого созыва, член комитета по аграрной политике природным ресурсам и природопользованию.

3 апреля 2012 года избран спикером Парламента Абхазии пятого созыва (2012 - 2017 гг.)

31 мая 2014 года в ходе острого политического кризиса парламент Абхазии назначил спикера Валерия Бганба исполняющим обязанности президента РА, а также назначил дату досрочных президентских выборов на 24 августа 2014 года.

18 сентября 2018г. Валерий Бганба был назначен премьер-министром Республики Абхазия.