АСЛАН БЖАНИЯ ПРОХОДИТ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ В МОСКВЕ
Сухум. 14 октября 2019. Абхазия-Информ. Аслан Бжания проходит завершающий этап реабилитации в одной из реабилитационных клиник Москвы. Об этом он сообщил по телефону Медиа-клубу «Апсны.иахьа». На днях Бжания вернулся из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления.
«Думаю, мне ещё понадобится около полутора месяца, всё выяснится в процессе», - сказал он.
По словам собеседника «Апсны.иахьа», он пребывает в хорошем расположении духа и настроен на работу.
Напомним, что 18 апреля лидер оппозиции Аслан Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи. 19 апреля Бжания в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии Московской городской клинической больницы № 12. По словам московских врачей, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была весьма высокой.
6 июня Аслан Бжания специальным бортом был доставлен в Германию, где он продолжил лечение.
Оппозиция заявила, что покушение было напрямую связано с политической деятельностью Бжания, который являлся бесспорным фаворитом предвыборной президентской кампании 2019 года. Отравление Бжания, по их мнению, было осуществлено с целью помешать его участию в выборах президента республики.
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