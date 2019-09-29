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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОХОДИТ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ В МОСКВЕ

Новости Понедельник, 14 октября 2019 14:54
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОХОДИТ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ В МОСКВЕ

 Сухум. 14 октября 2019. Абхазия-Информ. Аслан Бжания проходит завершающий этап реабилитации в одной из реабилитационных клиник Москвы. Об этом он сообщил по телефону Медиа-клубу «Апсны.иахьа». На днях Бжания вернулся из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления.

«Думаю, мне ещё понадобится около полутора месяца, всё выяснится в процессе», - сказал он.

По словам собеседника «Апсны.иахьа», он пребывает в хорошем расположении духа и настроен на работу.

Напомним, что 18 апреля лидер оппозиции Аслан Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи. 19 апреля Бжания в критическом состоянии был доставлен в отделение неврологии Московской городской клинической больницы № 12. По словам московских врачей, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была весьма высокой.

6 июня Аслан Бжания специальным бортом был доставлен в Германию, где он продолжил лечение.

Оппозиция заявила, что покушение было напрямую связано с политической деятельностью Бжания, который являлся бесспорным фаворитом предвыборной президентской кампании 2019 года. Отравление Бжания, по их мнению, было осуществлено с целью помешать его участию в выборах президента республики.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 14 октября 2019 15:09

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