АСЛАН БЖАНИЯ ПРОХОДИТ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ В МОСКВЕ

Сухум. 14 октября 2019. Абхазия-Информ. Аслан Бжания проходит завершающий этап реабилитации в одной из реабилитационных клиник Москвы. Об этом он сообщил по телефону Медиа-клубу «Апсны.иахьа». На днях Бжания вернулся из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления.

«Думаю, мне ещё понадобится около полутора месяца, всё выяснится в процессе», - сказал он.

По словам собеседника «Апсны.иахьа», он пребывает в хорошем расположении духа и настроен на работу.