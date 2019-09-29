ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПОДАРИЛА АБХАЗИИ ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ МУЗЫКИ

На сцене звучали арии из опер Верди, Гуно, Бизе, Бойто, Беллини, Чилеа в исполнении Хиблы Герзмава и Элдьдара Абдразакова.

Концертная программа, длившаяся более двух часов, стала настоящим праздником великого искусства, который подарила своему народу Народная артистке Абхазии и России, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени Хибла Герзмава.

Сухум. 21 октября 2019. Абхазия-Информ. 20 октября в Сухуме на стадионе «Динамо» прошел XVII музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…». В фестивале участвовали российский оперный певец, Народный артист Башкортостана и Татарстана, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», дважды обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Народного артиста России, дирижера Александра Сладковского, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель Народный артист России Лев Конторович). На фестивале также выступила юная абхазская балерина, воспитанница Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Кристина Чкотуа.

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Зал стоя аплодировал оркестру, исполнившему «Стан Тамерлана» из оперы Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце, Деве Марии и князе Тамерлане».

Приятным сюрпризом для публики стало исполнение Академическим Большим хором «Мастера хорового пения» абхазской народной «Песни ранения» в музыкальной обработке Вадима Судакова.

Гендиректор Русского театра драмы им. Фазиля Искандера Ираклий Хинтба поделился своими впечатлениями от фестиваля на своей странице в Фейсбуке:

«Так делается история. Организовать и спеть концерт такого масштаба может только артист и личность мирового уровня. Хибла Герзмава - это национальное достояние Абхазии, красивое, талантливое и неповторимое лицо нашей страны в мире. Никакие государственные награды не могут в полной мере отметить её роль в современной истории Абхазии. На самом деле, в любой другой стране личность такого уровня и масштаба уже давно имела бы свой музыкальный центр, школу, концертный зал - что угодно, лишь бы привлечь внимание и ресурсы к развитию музыкальной культуры страны. Очень надеюсь, что Абхазия сможет в ближайшем будущем помочь мировой Примадонне обрести собственный музыкальный дом на родной земле. Это будет правильно, умно, дальновидно и справедливо.

Возвращаюсь к концерту... Было не меньше 3000 зрителей, трибуны стадиона были заполнены под завязку, многие стояли в проходах. Вход был свободным: этот концерт Хибла преподнесла в виде подарка своему народу. Вёл концерт - и делал это интеллигентно, умно, ненавязчиво, но информативно и содержательно - ведущий телеканала «Культура» Юлиан Макаров. Феноменальный бас Ильдар Абдразаков, выступавший в концерте вместе с Хиблой, покорил, влюбил в себя публику роскошным голосом и всепобеждающим обаянием. Одаренность этого человека безмерна.

Хибла Герзмава выбрала сложнейший репертуар - арии из опер Верди, Беллини, Чилеа. Спела Каватину Нормы вместе с кабалеттой - что мало кто делает, мало кому по силам. Спела все верхние ноты, звучала убедительно во всех регистрах, тембрально насыщенно, свободно, с фирменным «купольным» звуком. Пение самого высокого класса, абсолютно мировой уровень, голос не только сохранил, но и приумножил объём, силу, тембральное богатство. Теперь Хибле доступны и более «крепкие» по голосу роли - и она с успехом их поёт по всему миру.

Хор Льва Конторовича звучал превосходно. Неожиданно исполнил «Песнь о ранении» к восторгу слушателей.

Александр Сладковский с оркестром захватили зрителей кипящей энергетикой и темпераментом, высоким качеством исполнения.

Кстати, акустически концерт был просто превосходным, звук был чистым, грамотно выстроенным, абсолютно естественным.

В финале Хибла исполнила свой хит «Абхазия моя» - она пела не только зрителям, но и небу, воздуху, горам, всей нашей любимой и неповторимой стране».

По завершении XVII музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…» президент Рауль Хаджимба выразил благодарность Народной артистке Абхазии и России, кавалеру ордена «Ахьдз-Апша» I степени Хибле Герзмава и участникам aестиваля.

«Самое главное – это то, что Фестиваль развивается и расправляет крылья. Успехов Вам!» – сказал Рауль Хаджимба.

Хибла Герзмава поблагодарила президента за поддержку фестиваля.

«Поздравляю всех ещё раз. Это большое счастье, что глава государства поддерживает фестиваль. Очень рада, что Вы сегодня были с нами», – сказала Хибла Герзмава.