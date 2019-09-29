КАН КВАРЧИЯ НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Кварчия Кан Валерьевич родился 1 июля 1974 года в городе Сухум. В 1991 году окончил среднюю школу № 10 г. Сухум.

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации г. Сухум Кварчия Кана Валерьевича».

Сегодня же Хаджимба подписал другой указ об исполняющем обязанности главы администрации г. Сухум.

Сухум. 21 октября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении главы администрации г. Сухум Адгура Харазия от занимаемой должности.

В 1991 году поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение»;

С 1995 по 1998 годы – начальник отдела снабжения и сбыта завода безалкогольных напитков в г. Сухум.

С 2002 по 2004 годы – заместитель генерального директора Государственной компании «Абхазвторресурсы».

В 2007 году окончил Сухумский Открытый Институт по специальности «Экономика и право».

С 2007 по 2011 годы – депутат Сухумского городского Собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2017 годы – депутат Парламента Республики Абхазия, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер Ордена Леона, награжден медалью "За Отвагу".

Женат. Отец троих детей.