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Абхазия Информ

КАН КВАРЧИЯ НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Новости Понедельник, 21 октября 2019 17:44
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КАН КВАРЧИЯ НАЗНАЧЕН И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА

Сухум. 21 октября 2019. Абхазия-Информ.  Президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении главы администрации г. Сухум Адгура Харазия от занимаемой должности.

Сегодня же Хаджимба подписал другой указ  об исполняющем обязанности главы администрации г. Сухум. 

В тексте Указа говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы администрации г. Сухум Кварчия Кана Валерьевича». 

Кварчия Кан Валерьевич родился 1 июля 1974 года в городе Сухум. В 1991 году окончил среднюю школу № 10 г. Сухум.

В 1991 году поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение»;

С 1995 по 1998 годы – начальник отдела снабжения и сбыта завода безалкогольных напитков в г. Сухум.

С 2002 по 2004 годы – заместитель генерального директора Государственной компании «Абхазвторресурсы».

В 2007 году окончил Сухумский Открытый Институт по специальности «Экономика и право».

С 2007 по 2011 годы – депутат Сухумского городского Собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

С 2012 по 2017 годы – депутат Парламента Республики Абхазия, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер Ордена Леона, награжден медалью "За Отвагу".

Женат. Отец троих детей.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 21 октября 2019 18:29

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