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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРЕДСТАВИЛ СОТРУДНИКАМ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОГО МЭРА

Новости Вторник, 22 октября 2019 13:50
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРЕДСТАВИЛ СОТРУДНИКАМ СТОЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОГО МЭРА

 

Сухум. 22 октября 2019. Абхазия-Информ. Сегодня президент Рауль Хаджимба представил коллективу Администрации г. Сухум нового исполняющего обязанности главы столичной администрации Кана Кварчия, сообщается на сайте Президента РА. 

Руководитель Администрации президента РА Беслан Барциц зачитал указ о назначении и.о. главы администрации г. Сухум.

«Необходимы перемены. Надеюсь, что новое руководство сделает все для того, чтобы облик нашего города изменился в лучшую сторону. Следует более активно влиять на многие процессы. Много вопросов, начиная от чистоты города, вопросы, связанные с темой энергетики, водоснабжения, незаконного строительства, которое имеет место долгие годы. Это происходило и в предыдущие годы при других руководителях. Никакого спуска никому не будет, начиная от самого руководителя. Город, который по бюджету превосходит все наши города и районы, должен сделать все для того, чтобы не просить помощи в республиканском бюджете. Город должен меняться», – сказал президент.

Несмотря на то, что Адгура Харазия не было на представлении нового сухумского мэра, Рауль Хаджимба поблагодарил его за работу.

Новый мэр Кан Кварчия поблагодарил президента за оказанное высокое доверие.

«Постараюсь своей работой и работой коллектива, показать тот возможный потенциал, который можно поднять, найти. Мы будем использовать финансовые и людские ресурсы во благо наших жителей, чтобы оправдать их и Ваше доверие. Надеюсь. люди нас поймут, поддержат и встанут рядом», – сказал Кан Кварчия. 

В разные годы Администрацию г. Сухум возглавляли Нодар Хашба, Гаррик Айба, Леонид Осия, Леонид Лолуа, Астамур Адлейба, Алиас Лабахуа и Адгур Харазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 22 октября 2019 13:53

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