В АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ «РУССКИЙ ЯЗЫК – ШАГ В БУДУЩЕЕ»

Этот проект объединил на своей площадке учащихся и учителей средних школ Ткуарчалского, Очамчырского и Галского районов, преподавателей программ дополнительного образования на русском языке, работников библиотек, представителей органов управления образованием РА и всех заинтересованных граждан.

Мероприятия проходили с 30 сентября по 3 октября (дистанционный этап) и с 14 по 18 октября 2019 года (очный этап). Очные мероприятия состоялись на базе средней школы №1 им. К. Чачхалиа г. Ткуарчал.

Сухум. 22 октября 2019. Абхазия-Информ . В Абхазии завершился комплекс образовательных, просветительских и научно-методических мероприятий «Русский язык – шаг в будущее».

Комплекс мероприятий был организован сотрудниками Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета (Россия, г. Ставрополь) при поддержке Россотрудничества и Министерства образования и науки Абхазии.

Мероприятия были призваны укрепить профессиональные и культурные связи между педагогическими сообществами России и Абхазии. В общей сложности в дистанционном и очном этапах проекта приняло участие более 500 человек.

Замминистра образования и науки Абхазии Медея Ченгелия указала на важность сотрудничества органов образования республики и коллектива Северо-Кавказского федерального университета.

«Такие мероприятия очень важны, потому что способствуют совершенствованию учебного процесса, повышению мастерства педагогов, обмену опытом. Мы готовы продолжить работу в этом направлении: проводить курсы повышения квалификации и для руководителей школ, и учителей по другим предметам. И думаю, что результат мы получим очень хороший». – отметила она.

Участники получили возможность прослушать лекции и доклады ведущих преподавателей Северо-Кавказского федерального университета, Абхазского государственного университета, средних школ РА, посвященные актуальным проблемам преподавания русского языка и литературы; принять участие в мастер-классах, дискуссионных площадках и показательных уроках с применением информационных технологий; поделиться опытом внеурочных разработок в сфере русского языка, литературы и искусства.

* Северо-Кавказский федеральный университет – уникальный научный и образовательный центр подготовки конкурентоспособных кадров, отличающихся высокой общей личностной культурой и креативным мышлением, способностью к непрерывному росту. Университет предоставляет широкие возможности для интеллектуального, духовно-нравственного, профессионального развития и закладывает основы успешной деятельности в быстроизменяющемся мире.

Университет формируется как локомотив научно-образовательного развития Северо-Кавказского федерального округа и ядро инновационного сектора его экономики, обеспечивающее подготовку квалифицированных кадров для приоритетных направлений социальноэкономического развития округа; ведущая экспертная площадка для межкультурного диалога в полиэтническом социуме региона и ближнего зарубежья; реальный фактор снижения этнокультурного напряжения, оптимизации межэтнического и межконфессионального общения, укрепления роли русского языка и русской культуры, формирования у выпускников общероссийской идентичности, гражданского патриотизма и правовой культуры; ключевой центр геополитического влияния России через развитие образовательных, научных и культурных связей регионов, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, с приграничными государствами.

** Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в сентябре 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315. Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. В настоящее время Россотрудничество представлено в 81 стране мира 98 представительствами: 74 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах.

Приоритетным направлением деятельности Россотрудничества являются государства-участники Содружества Независимых Государств. Агентство активно взаимодействует с международными и региональными организациями, созданными Российской Федерацией совместно со странами Содружества, разрабатывает и реализует совместно с другими ведомствами программы помощи странам Содружества, осуществляет разработку федеральных целевых программ.