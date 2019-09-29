ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА СПОРТБАЗЫ «ЭШЕРА» ПЕРЕДАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСКОМИМУЩЕСТВУ

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительство передало в оперативное управление Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации часть имущественного комплекса бывшей спортивной базы «Эшера», расположенной в селе Нижняя Эшера Сухумского района, изъяв его у Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.