ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА СПОРТБАЗЫ «ЭШЕРА» ПЕРЕДАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСКОМИМУЩЕСТВУ
Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительство передало в оперативное управление Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации часть имущественного комплекса бывшей спортивной базы «Эшера», расположенной в селе Нижняя Эшера Сухумского района, изъяв его у Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.
Госкомимуществу совместно с Госкомспортом предписано до 1 декабря 2019 года провести инвентаризацию передаваемой части имущественного комплекса спортивной базы «Эшера» и подписать акт приема-передачи.
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