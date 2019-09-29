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Абхазия Информ

ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА СПОРТБАЗЫ «ЭШЕРА» ПЕРЕДАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСКОМИМУЩЕСТВУ

Новости Среда, 23 октября 2019 14:42
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ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА СПОРТБАЗЫ «ЭШЕРА» ПЕРЕДАЕТСЯ В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСКОМИМУЩЕСТВУ

Сухум. 23 октября 2019. Абхазия-Информ. Правительство передало в оперативное управление Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации часть имущественного комплекса бывшей спортивной базы «Эшера», расположенной в селе Нижняя Эшера Сухумского района, изъяв его у Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту.

Госкомимуществу совместно с Госкомспортом предписано до 1 декабря 2019 года провести инвентаризацию передаваемой части имущественного комплекса спортивной базы «Эшера» и подписать акт приема-передачи.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 23 октября 2019 14:46

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