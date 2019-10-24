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Абхазия Информ

ЦСИ: В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Новости Пятница, 25 октября 2019 14:57
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ЦСИ: В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Сухум. 25 октября 2019. Абхазия-Информ. Отдел экономики Центра стратегических исследований при президенте РА проводит мониторинг происходящих в национальной экономике процессов. Предлагаем вниманию читателей информационно-аналитический материал о состоянии национальной экономики Абхазии за 2014-2018 годы,опубликованный на сайте ЦСИ.

В работе дана оценка социально-экономического положения республике в контексте национальной безопасности, представлены данные по экономическому росту и ВВП,  инвестициям в основной капитал, государственному бюджету . В исследовании нашли отражение и территориальные диспропорции.

По данным ЦСИ, в Абхазии продолжается экономический кризис, основными чертами которого являются системные проблемы и их хронический характер. «Они не поддаются точному измерению, но их масштабы опасны своими последствиями», - считают экономисты ЦСИ.

«Наша экономика и население живет не по средствам:

  • собственные доходы бюджета в среднем на одного жителя республики составляют только 1600 руб. в месяц;
  • за последние 3 года суммарно денежные расходы превысили денежные доходы населения на 30 млрд. руб.;
  • доля заработной платы в структуре денежных доходов населения составляет всего лишь пятую часть;
  • оценочно объем теневой экономики составляет 16-17 млрд. руб. или половина ВВП республики», - отмечается в исследовании.

Полный текст исследования смотрите по ссылке:

http://abkhaziastrategic.org/images/pdf/rrrr.pdf

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 октября 2019 15:04

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