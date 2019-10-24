ЦСИ: В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Сухум. 25 октября 2019. Абхазия-Информ. Отдел экономики Центра стратегических исследований при президенте РА проводит мониторинг происходящих в национальной экономике процессов. Предлагаем вниманию читателей информационно-аналитический материал о состоянии национальной экономики Абхазии за 2014-2018 годы,опубликованный на сайте ЦСИ.
В работе дана оценка социально-экономического положения республике в контексте национальной безопасности, представлены данные по экономическому росту и ВВП, инвестициям в основной капитал, государственному бюджету . В исследовании нашли отражение и территориальные диспропорции.
По данным ЦСИ, в Абхазии продолжается экономический кризис, основными чертами которого являются системные проблемы и их хронический характер. «Они не поддаются точному измерению, но их масштабы опасны своими последствиями», - считают экономисты ЦСИ.
«Наша экономика и население живет не по средствам:
- собственные доходы бюджета в среднем на одного жителя республики составляют только 1600 руб. в месяц;
- за последние 3 года суммарно денежные расходы превысили денежные доходы населения на 30 млрд. руб.;
- доля заработной платы в структуре денежных доходов населения составляет всего лишь пятую часть;
- оценочно объем теневой экономики составляет 16-17 млрд. руб. или половина ВВП республики», - отмечается в исследовании.
Полный текст исследования смотрите по ссылке:
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