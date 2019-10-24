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Абхазия Информ

ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ МИРОСЛАВЫ КОЛБАЯ

Новости Пятница, 25 октября 2019 16:42
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ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ МИРОСЛАВЫ КОЛБАЯ

 

Сухум. 25 октября 2019. Абхазия-Инфори. Широко улыбаться и свободно общаться со сверстниками - о таких простых вещах мечтает маленькая Мирослава Колбая.

Из-за врожденного заболевания - расщелины твердого и мягкого нёба - малышка проводит большую часть времени в больницах. С 9 месяцев, так и не прочувствовав вкус детства, ребёнок переживает операцию за операцией, не говоря уже о долгих периодах реабилитации.

Как и все дети, Мира очень любит внимание; ее звонкий и приятный смех ласкает слух. Но продлится он недолго, так как уже совсем скоро - снова больница, снова наркоз и операция.

Вы только посмотрите на этого очаровательного ангелочка!

Разве может детство ребёнка проходить в полном одиночестве и страхе, что из-за сложности речи ее не поймут или будут над ней смеяться? Конечно же, нет! Мы с вами вместе можем помочь малышке.

“Ребенку необходима операция по устранению дефекта твердого неба с двух сторон, затем прохождение курса послеоперационного логопедического обучения”, - таково заключение врача Центрального научно-исследовательского института челюстно-лицевой хирургии в Москве.

Цена операции и послеоперационной реабилитации - 627 000 руб.

240 000 на лечение Мирославы было собрано на благотворительном аукционе “Тепло рук”. Осталось собрать - 387 000 руб.

Если вы можете и готовы помочь девочке, которая с самого рождения мужественно переносит десятки медицинских процедур, пожалуйста, сделайте это!

Абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут помочь при помощи услуги «перенос баланса». Для того, чтобы перевести пожертвование на баланс фонда, необходимо набрать *???*сумма перевода# кнопка вызова. "Перенос баланса" — "Благотворительность" или отправить СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Поможем Мирославе стать здоровой вместе! Ведь дети рождены, чтобы счастливо жить

Культурно-благотворительный фонд «Ашана».

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