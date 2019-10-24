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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ РАСШИРИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ «ДОБРЫЙ ГОРОД»

Новости Пятница, 25 октября 2019 16:56
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ РАСШИРИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ «ДОБРЫЙ ГОРОД»

 

Сухум. 25 октября 2019. Абхазия-Инфори. Делегация из Абхазии приняла участие в конференции «Технология «Добрый Город» как инструмент развития территории», которая проходила с 20 по 21 октября в Санкт-Петербурге.

В состав делегации входили директор Культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджолия, содиректор Абхазского общественного фонда развития «АМШРА» Элона Турава, исполнительный директор «Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии» Азамат Багателия.

«Это была крупнейшая конференция о практиках успешной региональной благотворительности. Двухдневная встреча на берегах Невы собрала порядка 200 участников: тех, кто уже использует технологию «Добрый город» и тех, кто хочет узнать больше о подобных городах и присоединиться к их содружеству. Благодаря отлично подобранной команде экспертов мы узнали много нового о технологии «Добрых городов» и форматах проведения «Фестиваля Добрых Городов». Очень надеемся, что каждый член нашей делегации сможет инициировать проведение Фестиваля в своём городе, и в скором времени мы увидим в рядах «Содружества Добрых Городов» и другие города Абхазии», – отметила директор КБФ «Ашана» Мактина Джинджолия.

М. Джинджолия напомнила о том, что в этом году город Сухум официально получил статус члена «Содружества Добрых городов», и рассказала, что в рамках конференции в Санкт-Петербурге Сухум был награждён сертификатом «За международное сотрудничество».

В июне прошлого года по инициативе Администрации г. Сухум стартовал проект «Добрый Сухум», направленный на поддержку четырёх благотворительных фондов Абхазии, среди которых был и Культурно-благотворительный фонд «Ашана».

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