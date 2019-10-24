ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ РАСШИРИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ «ДОБРЫЙ ГОРОД»
Сухум. 25 октября 2019. Абхазия-Инфори. Делегация из Абхазии приняла участие в конференции «Технология «Добрый Город» как инструмент развития территории», которая проходила с 20 по 21 октября в Санкт-Петербурге.
В состав делегации входили директор Культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджолия, содиректор Абхазского общественного фонда развития «АМШРА» Элона Турава, исполнительный директор «Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии» Азамат Багателия.
М. Джинджолия напомнила о том, что в этом году город Сухум официально получил статус члена «Содружества Добрых городов», и рассказала, что в рамках конференции в Санкт-Петербурге Сухум был награждён сертификатом «За международное сотрудничество».
В июне прошлого года по инициативе Администрации г. Сухум стартовал проект «Добрый Сухум», направленный на поддержку четырёх благотворительных фондов Абхазии, среди которых был и Культурно-благотворительный фонд «Ашана».
Последнее от
- ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ МИРОСЛАВЫ КОЛБАЯ
- ЦСИ: В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
- КАМО МЕЛКУМОВ: В АБХАЗИИ ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ ЗАЩИТНОГО ХАРАКТЕРА, И У НАС РАЗРЕШЕНА ТОЛЬКО ВЫБОРОЧНАЯ ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
- ОМБУДСМЕНУ АСИДЕ ШАКРЫЛ ОТКАЗАНО В ПРИНЯТИИ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ
- «ЭТО САМОЕ УЖАСНОЕ – КОГДА ВЛАСТИ ПООЩРЯЮТ НАСИЛИЕ В СТРАНЕ», - СЧИТАЕТ ОМБУДСМЕН АСИДА ШАКРЫЛ