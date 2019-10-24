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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» В СКОЛКОВО

Новости Пятница, 25 октября 2019 17:08
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» В СКОЛКОВО

 

Сухум. 25 октября 2019. Абхазия-Информ. Делегация Государственного инвестиционного агентства Абхазии приняла участие в работе Московского международного инновационного форума «Открытые инновации», проходившем с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА. 

По словам заместителя директора Госинвестагентства Инги Адлейба, форум «Открытые инновации» позволяет наглядно убедиться в том, как быстро сегодня развиваются технологии и насколько быстро они интегрируются в нашу сегодняшнюю жизнь.

«Для нашей страны мировой опыт использования представленных на форуме технологий является бесценным. Есть возможность попытаться применить уже работающие и проверенные методики и подходы, масштабируя их под наши условия и нужды, и при этом избежать неблагоприятных последствий и затрат большого количества времени», - убеждена Инга Адлейба.

Форум «Открытые инновации» является прекрасной площадкой для ознакомления с современными направлениями развития технологий, считает Адлейба.

«В рамках сессий форума говорилось о роботизации процессов в деятельности предприятий, о вызовах для человека, которые они представляют, о возможных достижениях при дальнейшем развитии технологий с применением искусственного интеллекта, их интеграции в жизнь человека. Ряд сессий был посвящен цифровизации государственного управления и примерам успешного применения такого подхода», - сообщила заместитель директора Госинвестагентства.

Вместе с Ингой Адлейба в абхазскую делегацию входили начальник правового отдела Минэкономики Анзор Цкуа, главный специалист управления координации государственных предприятий Минэкономики Хамида Ардзинба, главный специалист Госинвестагентства Саид Сангулия.

Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации. Основная цель Форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу и деловые встречи.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 25 октября 2019 17:11

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