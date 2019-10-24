С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ ПЕНСИИ КРУГЛЫМ СИРОТАМ, ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА И ИНВАЛИДАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты внесли изменения в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в РА». Эти изменения коснутся 2587 человек и вступят в силу с 1 июля 2019 года.

Пенсия, выплачиваемая круглым сиротам (123 человека), увеличится с 3 000 рублей до 4 000 рублей.

Пенсии инвалидов с детства до 16 лет повысятся с 2 000 до 3 000 рублей, а инвалидов с детства старше 16 лет I группы - с 1 500 рублей до 3 000 рублей, II группы - с 1 300 рублей до 2 500 рублей.