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Абхазия Информ

С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ ПЕНСИИ КРУГЛЫМ СИРОТАМ, ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА И ИНВАЛИДАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Новости Четверг, 31 октября 2019 13:37
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С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ ПЕНСИИ КРУГЛЫМ СИРОТАМ, ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА И ИНВАЛИДАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Сухум. 31 октября 2019. Абхазия-Информ. Депутаты внесли изменения в закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в РА». Эти изменения коснутся 2587 человек и вступят в силу с 1 июля 2019 года.

Пенсия, выплачиваемая круглым сиротам (123 человека), увеличится с 3 000 рублей до 4 000 рублей.

Пенсии инвалидов с детства до 16 лет повысятся с 2 000 до 3 000 рублей, а инвалидов с детства старше 16 лет I группы - с 1 500 рублей до 3 000 рублей, II группы - с 1 300 рублей до 2 500 рублей.

Инвалиды Советской Армии (38 человек) получившие инвалидность при прохождении военной службы будут получать:

инвалиды I группы - 5500 рублей вместо 1000 рублей, которые они получают сейчас;

II группы - 5 000 рублей (получали 700 рублей);

III группы - 4 700 рублей (получали 500 рублей).

На эти цели Пенсионным фондом должно быть предусмотрено в бюджете финансирование в размере 32 млн 552 тыс. рублей в год.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 31 октября 2019 13:45

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