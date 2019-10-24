В МИЛАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА С "МАДОННОЙ ЛИТТА" ИЗ ЭРМИТАЖА

"Мадонна Литта" возвращается на родину, в Милан, где она была создана", - сказала директор музея Польди-Пеццоли Аннализа Дзанни. Она пояснила, что выставкой, которая рассказывает о миланском периоде гения эпохи Возрождения, закрывается юбилейный год Леонардо - 500-летия со дня его смерти.

МИЛАН, 6 ноября. /ТАСС/. Выставка "Леонардо и "Мадонна Литта" открылась в среду в миланском музее Польди-Пеццоли, названном в честь основавшего его видного коллекционера. Главным ее экспонатном стало произведение Леонардо да Винчи (1452-1519) из коллекции Государственного Эрмитажа, попавшее в его собрание в 1865 году после приобретения у потомка итальянской аристократической семьи Литта, по чьему имени названа "Мадонна".

Подготовка экспозиции заняла, по ее словам, два года. "Мадонну Литта", которая была написана в 1490-х годах в миланской мастерской да Винчи, окружают еще 20 произведений - картины и рисунки, которые представляют школу Леонардо в Ломбардии. "Мы собирали эти работы по всей Европе и очень внимательно подходили к отбору", - сказала ТАСС Дзанни. Так, на этой выставке вновь "встретились" "российская" "Мадонна Литта" и "Мадонна с цветком", выполненная примерно в тот же период одним из учеников да Винчи - Джованни Антонио Больтраффио (1466-1516). В том же году, когда "Мадонна Литта" уехала в Санкт-Петербург, Польди-Пеццоли приобрел "Мадонну с цветком", которая по сей день остается в коллекции музея.

Куратор экспозиции Пьетро Марани не сомневается, что в создании "Мадонны Литта" участвовал лично Леонардо, хотя его авторство пока окончательно не подтверждено. "Сложно поверить, что Леонардо не прикладывал руку к работам своих учеников. В его мастерской зародился сюжет, композиция, делались эскизы", - сказал искусствовед. По его мнению, это - "очень интимная работа, поскольку на первом плане чувственное изображение кормящей матери".

Дзанни полагает, что вопрос атрибуции вечный для истории искусства. По ее мнению, важным доказательством авторства Леонардо стало бы обнаружение заказчика. "Совершенно очевидно, это был очень важный и дорогой заказ, поскольку в работе использованы материалы для изготовления красок, которые стоили дороже золота", - поделилась директор. Она также сообщила, что по завершении выставки 10 февраля состоится крупный научный круглый стол, на котором будут представлены последние исследовательские работы. Кроме того, она надеется, что благодаря рекламе выставки на вокзалах и в аэропортах по всей Италии будет привлечена иностранная публика.

"Мадонна Литта", с момента своего создания сменившая несколько "адресов" и владельцев, ранее уже выставлялась в Италии, но почти 30 лет назад. Выставка в миланском музее проводится при поддержке банка ВТБ в рамках его программы "Культурная страна", которая направлена на крупные культурные обмены, а также при участии центра "Эрмитаж-Италия".

Леонардо в Милане

Леонардо да Винчи почти на протяжении 20 лет работал в Милане при дворе Людовико Сфорцы (1452-1508). Тосканский гений приехал в Милан в 1482 году в возрасте 30 лет. В северной столице Италии находится одно из самых значимых произведений да Винчи - фреска "Тайная вечеря".

Художник уезжает из Милана в 1500 году с захватом его французами и возвращается еще на пять лет в 1508 году по приглашению французского короля Людовика XII, повергшего предыдущего миланского покровителя Леонардо. Как известно, последние годы жизни он провел во Франции под покровительством другого французского монарха - Франциска I.

Боттичелли вместо Леонардо

Место "Мадонн" да Винчи, отправленных в Италию и Францию ("Мадонна Бенуа" Леонардо находится на выставке в Лувре - прим. ТАСС), во временно освободившемся зале Эрмитажа в Санкт-Петербурге займет картина другого мастера итальянского Возрождения - "Мадонна делла Лоджиа" Сандро Боттичелли. Итальянская Галерея Уффици представит ее петербургской публике в дни VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. "Обе картины да Винчи в отъезде, на время их отсутствия в обеих витринах будут экспонаты. В рамках Петербургского международного культурного форума там будет открыта выставка картины Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из галереи Уффици", - сообщили ТАСС в пресс-службе Эрмитажа. Выставка будет действовать с 16 ноября 2019 по 16 февраля 2020 года.

"Мадонна делла Лоджиа", написанная Боттичелли в 1467 году, находится в России с сентября, она была представлена в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) и в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. На выставке в Санкт-Петербурге она будет соседствовать с недавно отреставрированной пост-византийской иконой Богоматери Умиления из собрания Эрмитажа, которую еще никогда не показывали. Такой подбор экспонатов выставки в Эрмитаже объясняют тем, что два этих образа представляет собой развитие одного и того же византийского канона.

Зал да Винчи - один из самых посещаемых в Эрмитаже. В нем обычно хранятся и демонстрируются две картины Леонардо да Винчи, изображающие Мадонну с Младенцем. Одна из них была написана в 1490 - 1491 годах, она приобретена в коллекцию Эрмитажа в 1865 году из фамильной галереи герцогов Литта в Милане и условно именуется "Мадонна Литта". Вторая "Мадонна с Младенцем", написанная да Винчи в 1478 году, попала в эрмитажное собрание из коллекции семьи Бенуа в Петербурге, соответственно, она числится как "Мадонна Бенуа".

Под размещение картин да Винчи отведен самый большой интерьер Старого (Большого) Эрмитажа - двусветный зал, в котором сохранился эффектный декор, созданный в 1850 годы зодчим Андреем Штакеншнейдером.

https://tass.ru/kultura/7085565