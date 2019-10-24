В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ЛЕТЧИКАМ, ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сухум. 8 ноября 2019. Абхазия-Информ. 7 ноября 2019 г. в центре Сухума в парке имени Надежды Курченко состоялась торжественная церемония открытия восстановленного мемориала двум советским летчикам, погибшим в бою с гитлеровской авиацией в небе над Абхазией. В этом месте захоронены пилоты 863-го истребительного авиационного полка.
В мероприятии приняли участие представители руководства республики и столичной администрации, учащиеся школ, местная общественность, сотрудники дипломатического корпуса и соотечественники. От российской стороны выступили посол России в Абхазии Алексей Двинянин и руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха.
Посло России в Абхазии выразил благодарность и признательность всем тем, кто принял участие в восстановлении памятника, особо отметив, что реставрационные работы проведены в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которое будет отмечаться в следующем году.
Мемориал был восстановлен по инициативе Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинбы и Черноморского казачьего войска Абхазии при активной поддержке руководства республики.
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