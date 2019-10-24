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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ЛЕТЧИКАМ, ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Новости Пятница, 08 ноября 2019 10:44
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ПАМЯТНИК СОВЕТСКИМ ЛЕТЧИКАМ, ПОГИБШИМ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 8 ноября 2019. Абхазия-Информ. 7 ноября 2019 г. в центре Сухума в парке имени Надежды Курченко состоялась торжественная церемония открытия восстановленного мемориала двум советским летчикам, погибшим в бою с гитлеровской авиацией в небе над Абхазией. В этом месте захоронены пилоты 863-го истребительного авиационного полка.

В мероприятии приняли участие представители руководства республики и столичной администрации, учащиеся школ, местная общественность, сотрудники дипломатического корпуса и соотечественники. От российской стороны выступили посол России в Абхазии Алексей Двинянин и руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха.

Посло России в Абхазии выразил благодарность и признательность всем тем, кто принял участие в восстановлении памятника, особо отметив, что реставрационные работы проведены в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которое будет отмечаться в следующем году.

Мемориал был восстановлен по инициативе Государственного музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинбы и Черноморского казачьего войска Абхазии при активной поддержке руководства республики.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2019 10:46

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