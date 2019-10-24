 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ЕЛИЗАВЕТА II РЕШИЛА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОДЕЖДЫ С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ
ноября 07 2019

ЕЛИЗАВЕТА II РЕШИЛА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОДЕЖДЫ С НАТУРАЛЬНЫМ МЕХОМ

6 ноября 2019. Би-би-си. Русская служба. Королева Британии Елизавета II приняла решение отказаться от одежды…
В МИЛАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА С "МАДОННОЙ ЛИТТА" ИЗ ЭРМИТАЖА
ноября 07 2019
В МИЛАНЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА С "МАДОННОЙ ЛИТТА" ИЗ ЭРМИТАЖА
WIKILEAKS ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД, ПОДВЕРГАЮЩИЙ СОМНЕНИЯМ ВЫВОДЫ ОЗХО ПО ХИМАТАКЕ В СИРИИ
октября 23 2019
WIKILEAKS ОПУБЛИКОВАЛА ДОКЛАД, ПОДВЕРГАЮЩИЙ СОМНЕНИЯМ ВЫВОДЫ ОЗХО ПО ХИМАТАКЕ В СИРИИ

Документы

Календарь событий

« Ноябрь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ХАДЖИМБА О ДЖАРИМОВЕ: ВЫ БЫЛИ И ОСТАЕТЕСЬ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО РОДНОЙ АДЫГЕЕ, АБХАЗО-АДЫГСКОМУ МИРУ, НО И ВСЕМУ КАВКАЗУ, ВСЕЙ ВЕЛИКОЙ РОССИИ!

Новости Пятница, 08 ноября 2019 11:17
Оцените материал
(0 голосов)
ХАДЖИМБА О ДЖАРИМОВЕ: ВЫ БЫЛИ И ОСТАЕТЕСЬ ЯРКИМ ПРИМЕРОМ БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО РОДНОЙ АДЫГЕЕ, АБХАЗО-АДЫГСКОМУ МИРУ, НО И ВСЕМУ КАВКАЗУ, ВСЕЙ ВЕЛИКОЙ РОССИИ!

Сухум 8 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба вернулся в Абхазию по завершении однодневного рабочего визита в Республику Адыгея.

По приглашению руководства Республики Адыгея Рауль Хаджимба принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого Президента Республики Адыгея Аслана Джаримова, а также встретился с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

7 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в ходе однодневного рабочего визита в Республику Адыгея принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию первого Президента Республики Адыгея Аслана Джаримова.

Выступая с речью на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Аслана Джаримова, Хаджимба сказал: :

«Хотел бы выразить Вам братскую признательность за приятную возможность принять участие в столь значимых юбилейных торжествах! Испытывая чувство глубокого уважения, хотел бы поздравить Вас, дорогой Аслан Алиевич, со знаменательным событием в Вашей жизни – славным 80-летием!

Символично, что нелегкий жизненный путь, пройденный Вами, и Ваши достижения на высоком государственном поприще ассоциируются с успехами Республики Адыгея на важных этапах ее становления и возрождения. Вы, как Первый Президент, стоявший у истоков республики, по праву снискали себе заслуженный авторитет и симпатии своего народа.

Ваши знания, интеллект, мудрость, дипломатичность и богатый житейский опыт явились достойным и весьма полезным подспорьем в укреплении социально-идеологических и экономических основ Республики Адыгея.

В Абхазии высоко ценят Ваш весомый вклад в священную борьбу против вооруженной агрессии Грузии, восстановление мира и исторической справедливости на нашей многострадальной земле. В те суровые и судьбоносные дни вместе с видными государственными деятелями – тогдашним руководителем Кубани Николаем Кондратенко, Главой Кабардино-Балкарии Валерием Коковым и другими известными и признанными политическими лидерами Вы подставили крепкое братское плечо нашему выдающемуся предводителю, Первому Президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, мужественно, принципиально и последовательно отстаивали вместе с ним интересы сражающейся, свободолюбивой республики, в защиту которой решительно выступили тысячи добровольцев с Северного Кавказа, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Мы хорошо помним о Ваших огромных усилиях по организации приема и размещения беженцев из Абхазии, оказанию экономической и гуманитарной помощи нашему народу, находившемуся в жестких тисках блокады и в послевоенный период. Эту кропотливую работу Вы проводили вместе с друзьями, со всем многонациональным народом Адыгеи. Поддерживая постоянную связь с Владиславом Ардзинба, немало усилий и энергии Вы посвятили проблеме преодоления экономической блокады Абхазии.

Учитывая тяжелую ситуацию, сохранявшуюся в Абхазии до признания ее независимости дружественной Российской Федерацией в 2008 году, братская Адыгея продолжала оказывать нам бесценную помощь в подготовке национальных кадров по наиболее приоритетным отраслям и направлениям развития нашего государства.

И эти добрые дружеские отношения, имеющие глубокие исторические корни, прошли достойное испытание временем. Наше сотрудничество в социально-экономической и культурно-образовательной сфере набирают новые обороты и на нынешнем этапе развития.

Вы, наш дорогой юбиляр, были и остаетесь ярким примером беззаветного служения не только родной Адыгее, абхазо-адыгскому миру, сплоченному одной судьбой, но и всему Кавказу, всей великой России!

За выдающиеся заслуги перед Абхазией Вы удостоены Ордена «Ахьдз-Апша» первой степени!

Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия, настоящего абхазского долголетия!

Счастья и процветания народу Республики Адыгея!

Нагӡара ақәзааит аҧсуааи адыгааи ҧгара зқәым ҳаешьара! Наунагӡа ишәҭыкакаҷлааит Аҧсынтәылеи Адыгатәылеи».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 08 ноября 2019 11:21

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 25 - ‪26 НОЯБРЯ В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА» В Г. ГАЛ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ПЛИТУ СОТРУДНИКАМ МВД АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.