ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЧАЛЬНИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В 1992 году окончил среднюю школу № 10 г. Сухум.

С 1993 года по 1994 год – военная служба в пограничных войсках Службы безопасности Республики Абхазия;

С 1995 года по 1996 год – сотрудник личной охраны Президента Республики Абхазия;

С 1996 года по 1999 год – оперуполномоченный Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия;

В 1999 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета;

С 2000 года по 2005 год – служба в Министерстве внутренних дел Российской Федерации;

С 2005 года по 2015 год – начальник Государственной службы охраны Республики Абхазия;

С 2015 года по 2017 год – помощник Министра обороны Республики Абхазия;

С 2017 года по 2019 год – Военный комиссар Республики Абхазия;

Генерал-майор;

Женат, отец троих детей.