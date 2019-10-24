ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЧАЛЬНИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 13 ноября 2019. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о начальнике Государственной миграционной службы Республики Абхазия.
В тексте Указа говорится:
«Назначить начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия генерал-майора Бобуа Андрея Андреевича».
Биография Бобуа А.А.
Бобуа Андрей Андреевич, 23 февраля 1976 года рождения.
В 1992 году окончил среднюю школу № 10 г. Сухум.
С 1993 года по 1994 год – военная служба в пограничных войсках Службы безопасности Республики Абхазия;
С 1995 года по 1996 год – сотрудник личной охраны Президента Республики Абхазия;
С 1996 года по 1999 год – оперуполномоченный Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия;
В 1999 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета;
С 2000 года по 2005 год – служба в Министерстве внутренних дел Российской Федерации;
С 2005 года по 2015 год – начальник Государственной службы охраны Республики Абхазия;
С 2015 года по 2017 год – помощник Министра обороны Республики Абхазия;
С 2017 года по 2019 год – Военный комиссар Республики Абхазия;
Генерал-майор;
Женат, отец троих детей.
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