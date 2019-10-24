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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФОНДА ИНВАЛИДОВ РА

Новости Пятница, 15 ноября 2019 18:12
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФОНДА ИНВАЛИДОВ РА

Сухум. 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с представителями Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и руководителями районных ассоциаций инвалидов.

На встрече обсуждались актуальные вопросы деятельности фонда в структуре Министерства здравоохранения и социального обеспечения, оказания квалифицированной медицинской помощи инвалидам, как на территории Абхазии, так и за ее пределами, обеспечения лекарственными препаратами подопечных фонда.

Глава правительства отметил, что после вхождения фонда в состав Министерства здравоохранения и социального обеспечения повысится эффективность государственной политики в области поддержки инвалидов войны.



Кроме того, участники встречи уделили внимание вопросу предупреждения случаев выдачи удостоверений инвалидов войны людям, не получившим ранения и увечья в ходе боевых действий. В этой связи Валерий Бганба поручил улучшить работу Совета правления фонда и районных Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазия 1992-1993 годов.

В рамках рабочей встречи обсуждались также вопросы политики налоговых льгот для предпринимателей из числа инвалидов войны, социальной реабилитации инвалидов, их трудоустройства и обеспечения социальным жильём.

Об этом сообщает сайт КМ РА.

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