ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ

Во встрече также принимал участие начальник Государственного управления РА по энергетике, транспорту и связи Робестан Габлия.

На совещании обсуждались вопросы улучшения транспортного обеспечения, вопросы регулярности международных рейсов и развития направлений пассажирского сообщения между Абхазией и регионами Российской Федерации.

Валерий Бганба подчеркнул, что актуальным остается вопрос организации регулярных рейсов Сухум – Аэропорт и Сочи – Красная Поляна, которые, по его мнению, пользовались бы спросом у жителей Абхазии.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность корректировки договоренностей с Российской Федерацией в сфере транспортного сообщения, увеличения объёма выделяемых бланков разрешения на въезд пассажирского транспортного средства из Абхазии.

Количество бланков разрешения регулируется межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о международном автомобильном сообщении, подписанном в Москве 26 июля 2011 года.

Об этом сообщает сайт КМ РА.