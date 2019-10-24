ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВСТРЕТИЛСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ
Сухум. 15 ноября 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с представителями автотранспортных предприятий страны, частными предпринимателями, осуществляющими международные пассажирские перевозки.
Во встрече также принимал участие начальник Государственного управления РА по энергетике, транспорту и связи Робестан Габлия.
На совещании обсуждались вопросы улучшения транспортного обеспечения, вопросы регулярности международных рейсов и развития направлений пассажирского сообщения между Абхазией и регионами Российской Федерации.
Валерий Бганба подчеркнул, что актуальным остается вопрос организации регулярных рейсов Сухум – Аэропорт и Сочи – Красная Поляна, которые, по его мнению, пользовались бы спросом у жителей Абхазии.
Кроме того, участники встречи обсудили возможность корректировки договоренностей с Российской Федерацией в сфере транспортного сообщения, увеличения объёма выделяемых бланков разрешения на въезд пассажирского транспортного средства из Абхазии.
Количество бланков разрешения регулируется межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о международном автомобильном сообщении, подписанном в Москве 26 июля 2011 года.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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