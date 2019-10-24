ВАЛЕРИЙ АГРБА ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ДУМСКОГО КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Сегодня в ходе заседания комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений депутаты единогласно проголосовали за включение в состав Экспертного совета Комитета Валерия Агрба.

Сухум. 19 ноября 2019. Абхазия-Информ . Депутаты Госдумы РФ проголосовали за включение Валерия Агрба в Экспертный совет думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Председатель Комитета Госдумы РФ Сергей Гаврилов лично ходатайствовал о включении Агрба в состав Экспертного совета. Вместе с Агрба членом Экспертного Совета избран историк Александр Путин.

"Валерий Агрба внес большой вклад в совершенствование законодательства Республики Абхазия, является последовательным сторонником укрепления российско-абхазских отношений. В нашем Экспертном совете Валерий Владимирович будет курировать вопросы экспертной поддержки законопроектов в социальной и гуманитарной сферах. Опыт Абхазии будет интересен и востребован на нашей площадке. Кроме того, сегодня к включению в состав Экспертного совета предлагается известный историк Александр Михайлович Путин", - отметил Гаврилов, выступая на заседании Комитета. После утверждения кандидатур, депутаты Госдумы поприветствовали новых членов Экспертного совета аплодисментами.

Валерий Агрба поблагодарил депутатов российской Думы за доверие. "Я приложу все усилия для того, чтобы внести вклад в развитие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность институтов гражданского общества и защиты прав и свобод человека. Работа в качестве эксперта в Государственной Думе для меня очень важна и интересна. Также считаю важным продолжить и укреплять курс на гармонизацию и унификацию законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации".

Напомним, Валерий Агрба является депутатом Парламента Абхазии два созыва подряд. Впервые был избран в 2012 г., переизбран в 2017 г.