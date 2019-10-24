В РАЙОНЕ ДЕПО НАЙДЕН ГОРЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ, ИЗ КОТОРОГО ВЕЛАСЬ СТРЕЛЬБА В СУХУМЕ

Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль из которого велся огонь, обнаружен горящим в районе железнодорожного депо, сообщает пресс-служба МВД.

По предварительным данным, примерно в 14:40 час. в г. Сухум по Проспекту Леона трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону ресторана «Сан-ремо», сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

В результате стрельбы скончался гражданин Астамур Шамба.

Милиция продолжает мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к данному преступлению.