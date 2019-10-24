В РАЙОНЕ ДЕПО НАЙДЕН ГОРЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ, ИЗ КОТОРОГО ВЕЛАСЬ СТРЕЛЬБА В СУХУМЕ
Сухум. 22 ноября 2019. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, автомобиль из которого велся огонь, обнаружен горящим в районе железнодорожного депо, сообщает пресс-служба МВД.
По предварительным данным, примерно в 14:40 час. в г. Сухум по Проспекту Леона трое лиц в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону ресторана «Сан-ремо», сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
В результате стрельбы скончался гражданин Астамур Шамба.
Милиция продолжает мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к данному преступлению.
Последнее от
- ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: «МЫ ХОТИМ ПРЕДЛОЖИТЬ ОБЩЕСТВУ РЕАЛЬНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»
- В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЙТАИРА»
- ВРАЧИ БОРЮТСЯ ЗА ЖИЗНЬ Д. АКИРТАВА
- ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ И ТРОЕ РАНЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ В СУХУМЕ
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОТРЕБОВАЛ ОТ СИЛОВЫХ СТРУКТУРАМ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОИЗОШЕДШЕГО В СУХУМЕ